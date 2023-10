Kuradikomeet: Maale lähenev massiivne taevakülaline

Laial öötaevas võib meteoorisaju ja haruldaste komeetide möödalendude hingematva ilu jäädvustamine olla taevavaatlejatele rahuldustpakkuv kogemus. Kuigi meteoriidisadu võib esineda sageli, on komeetide ilmumine tõeline haruldus. Kui teil on aga kiindumus taevaste imede vastu, märkige oma kalendritesse 2024. aasta, sest tohutu komeet nimega 12P/Pons-Brooks kavatseb Maale lähedalt läheneda, mis jätab teid ehmatusega. Selle ainulaadse sarvetaolise kuju tõttu kuradikomeediks nimetatud kolossaalne komeet on oluliselt suurem kui Mount Everest.

Live Science'i raporti kohaselt jõuab komeet 21P/Pons-Brooks 2024. aprillil 12 Maale märkimisväärselt lähedale. Umbes 30 kilomeetri pikkune taevane külaline koosneb krüomagmast – jää, tolmu ja gaasi segust. Komeet purskas hiljuti 5. ja 7. oktoobril, paljastades oma iseloomuliku sarvepaari. See purse tähistab teist purset pärast 20. juulit pärast 69-aastast puhkeperioodi. Praegu teel sisemise päikesesüsteemi poole liigub Devil Comet Päikesele lähima lähenemise poole.

Lähedal lähenedes on Devil Comet palja silmaga nähtav, kuigi teleskoobi kasutamine suurendab vaadet. Oluline on märkida, et vaatamata oma kurjakuulutavale nimele kinnitavad eksperdid meile, et komeet Maale ohtu ei kujuta. Pärast meie planeediga kohtumist jätkab komeet teekonda Päikesesüsteemi välisservade suunas, jäädes meie vaateväljast varjatuks kuni aastani 2095.

12P/Pons-Brooksi või kuradikomeedi avastamise arvele võib lugeda astronoomi Jean-Louis Ponsi arvele, kes märkas seda esimest korda 12. juulil 1812. See komeet on tuntud oma aktiivsete jäävulkaanide poolest ja kuulub 20 komeedi hulka. jätkuv vulkaaniline tegevus. Mõned eksperdid võrdlevad selle kuju isegi Tähesõdade filmisarja ikoonilise kosmoselaeva Millennium Falconiga.

Allikad:

– Live Science