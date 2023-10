Massiivne "sarvedega" komeet, mis kihutab Maa poole

Teadlased on teinud jahmatava avastuse, mis võib suurendada 2020. aasta apokalüptilist aastat. Kolossaalne komeet, mis on Mount Everestist kolm korda suurem, on plahvatanud ja suundub nüüd Maa poole. Komeet, tuntud kui 12P/Pons-Brooks, on krüovulkaaniline komeet, mida nimetatakse ka külmaks vulkaaniks. Selle läbimõõt on vapustav 18.6 miili, mis võrdub väikese linna suurusega.

Plahvatusohtlik sündmus leidis aset 5. oktoobril, tähistades selle tähtedevahelise jääkuubiku teist purset viimase nelja kuu jooksul. Briti Astronoomiaassotsiatsioon tuvastas plahvatuse, kui nad märkasid, et komeet näis palju heledam tänu koomale, mis on selle tuuma ümbritsev gaasipilv, peegeldunud valguse tõttu.

Plahvatuse tagajärjel tekkisid komeedile sarved, mis meenutasid sarvilise olendi või isegi kosmoselaeva Millennium Falcon kuju "Tähesõdadest". Nende sarvede tekkepõhjus on veel selgitamata, kuid eksperdid oletavad, et sellel võib olla pistmist komeedi tuuma omapärase kujuga.

Vaatamata oma murettekitavale trajektoorile ja kurjakuulutavale välimusele ei kujuta 12P/Pons-Brooks otsest ohtu. See peaks jõudma Maale lähima punktini 2024. aasta aprillis, muutudes palja silmaga nähtavaks. Pärast seda katapulteeritakse see tagasi päikesesüsteemi ja naaseb alles 2095. aastal.

See komeet pole ainuke, millel on plahvatusohtlikud kalduvused. 12P on üks 20 teadaolevast aktiivsete jäävulkaanidega komeedist. Teine kuulus näide on 29P/Schwassmann-Wachmann, millel oli hiljuti viimase 12 aasta suurim purse, mis paiskas kosmosesse umbes 1 miljon tonni krüomagmat.

Kuigi väljavaade massiivsest komeedist Maa poole kihutama võib tunduda murettekitav, kinnitavad teadlased, et paanikaks pole veel põhjust. See taevane sündmus annab põneva võimaluse vaadelda ja uurida komeete, kui nad rändavad läbi meie päikesesüsteemi.

