Komeedi 12P/Pons-Brooksi intrigeeriv ajalugu ja üllatav käitumine

Aastal 1812 nähti esimest korda komeeti 12P/Pons-Brooks, kui prantsuse astronoom Jean Louis Pons avastas selle kui vormitu ja ilma sabata objekti. Järgnevatel nädalatel kogus see heledust ja nähtavust, jõudes septembriks kolmekraadise sabaga magnituudini 4.0. Mitmed astronoomid püüdsid arvutada selle orbiiti, määrates selle perioodiliseks komeediks, mille periood on ligikaudu 65–75 aastat.

Edasi 1883. aastasse, mil Ameerika komeedivaatleja William R. Brooks komeetide otsimise käigus komeedi uuesti avastas. Esialgu kahvatuna ilmnes selle heledus ootamatult, muutudes magnituudilt 11.0 kuni 8.0 ja muutudes palja silmaga nähtavaks. Üksikasjalikud visandid paljastasid tuuma, millest väljusid hobuserauakujulised joad. Komeet lähenes päikesele kõige lähemale 1884. aasta jaanuaris ja tuhmus järk-järgult, kadus sama aasta juuniks.

Järgnevatel aastatel viitasid orbiidiarvutused potentsiaalsele tagasitulekule 1954. aastal. Komeet taasavastati 1953. aastal koos märkimisväärsete heleduspursketega, mis muutsid selle üleöö 100 korda heledamaks. Päikesele lähima punkti ehk periheelini jõudis see 22. mail 1954. Pärast periheeli muutus see lõunapoolkeralt nähtavamaks.

Komeet 12P/Pons-Brooks liigub mööda elliptilist orbiiti, periheel on ligikaudu kolmveerand kaugusest Maast päikeseni. See orbiit sarnaneb Halley komeediga. Lisaks jagavad komeedid 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf ja 20D/Westphal sarnaseid orbiite, mis annavad neile Neptuuni komeetide perekonna tiitli.

Viimastel aastatel on Comet 12P/Pons-Brooks tähelepanu pälvinud oma ootamatute helenduste tõttu. Taastus 2020. aastal ja oli alguses magnituudiga 23.0 äärmiselt nõrk, kuid on sellest ajast alates heledamaks muutunud umbes 10.0 magnituudini. Täheldatud on äkilisi heleduse ägenemisi, mis meenutavad tema käitumist 1883. aastal, põhjustades selle kooma laienemist ja meenutades hobuseraua või kuradisarvede kuju.

Nende puhangute täpne põhjus on teadmata, kuid teadlased oletavad, et gaasi kogunemine komeedi tuumas põhjustab lõhesid, vabastades kosmosesse tolmu ja jääd ning põhjustades ajutise heleduse suurenemise. Kui komeet jätkab oma teekonda, ootavad astronoomid innukalt selle tulevasi liikumisi ja käitumist.

FAQ

1. Mis on komeedi 12P/Pons-Brooksi periood?

Komeedi 12P/Pons-Brooksi periood on ligikaudu 65–75 aastat.

2. Kuidas näitasid komeedi varasemad vaatlused aastatel 1883 ja 1953-54 ootamatuid heleduspurskeid?

Nende vaatluste ajal komeedi heledus suurenes järsult, mis võib olla tingitud gaasi kogunemisest selle tuumas, mille tulemusena paiskus kosmosesse tolm ja jää.

3. Kuidas on komeedi 12P/Pons-Brooksi orbiit võrreldav Halley komeediga?

Komeedi 12P/Pons-Brooksi orbiit on kuju ja suurusega sarnane Halley komeediga, kuigi Halley liigub planeetide vastassuunas retrograadselt.

4. Millised on teised Neptuuni komeetide perekonna komeedid?

Lisaks komeedile 12P/Pons-Brooks kuuluvad Neptuuni komeetide perekonda ka komeedid 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf ja 20D/Westphal.

5. Miks on 12P/Pons-Brooksi komeet tuntud kui "Kuradi komeet"?

12P/Pons-Brooksi komeet sai hüüdnime "Kuradi komeet" tänu oma erilisele väljanägemisele puhangute ajal, mis meenutavad kuradisarvede kuju.