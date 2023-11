Uus avastus: Marsi maa-alused jääkaardid tutvustavad potentsiaalseid ressursse tulevastele uurijatele

Teadlased on välja andnud uusimad kaardid, mis näitavad Marsi maa-aluse vee jaotumist, avades uusi võimalusi tulevasteks missioonideks Punasele planeedile. NASA rahastatud Subsurface Water Ice Mapping Project (SWIM) on kasutanud erinevate missioonide käigus kogutud andmeid, et teha kindlaks piirkonnad, kus jää võib pinna alla mattuda.

Erinevalt kaartide eelmistest iteratsioonidest on uusim versioon seni kõige üksikasjalikum. See on tingitud kõrgema eraldusvõimega kaamerate kasutamisest Marsi Reconnaissance Orbiteri (MRO) pardal, mis on tiirlenud ümber Marsi alates 2006. aastast. Kontekstikaamera ja High-Resolution Imaging Science Experimenti (HiRISE) andmed on andnud teadlastele kõikehõlmav ülevaade veejää piiridest, sealhulgas olulise jää olemasolu avastamine suures kokkupõrkekraatris.

Vastleitud jää paikneb valdavalt Marsi keskmistel laiuskraadidel, muutes selle ideaalseks piirkonnaks tulevaste astronautimissioonide jaoks. Rohke jää olemasolu koos paksema atmosfääriga pakub paljutõotavat maandumiskohta. Astronaudid saaksid sooja hoidmiseks kasu minimaalsest energiakulust, võimaldades rohkem ressursse muudeks olulisteks tegevusteks.

Marsil maapinna kohal asuv vesi aurustuks planeedi õhukese atmosfääri tõttu kiiresti. Seetõttu toimib maa-alune jää olulise ressursina, mida saab ekstraheerida jääsüdamike puurimisega. Seda jääd saab kasutada joogiveena või muuta raketikütuseks, vähendades oluliselt Maalt kaasavõetavate varude hulka.

Lisaks praktilistele kasutusvõimalustele võib maa-aluse jää leviku mõistmine anda väärtuslikku teavet Marsi kliimaajaloost. Teadlased on täheldanud veejää koguse erinevusi erinevates piirkondades, mis on tekitanud uusi hüpoteese selle põhjuste kohta.

Nende üksikasjalike kaartide avalikustamisega on teadlastel ja missioonide planeerijatel nüüd väärtuslik ressurss, et toetada Marsi tulevasi uuringuid ja koloniseerimispüüdlusi.

FAQ

1. Miks on maa-alune jää Marsi missioonide jaoks oluline?

Maa-alune jää Marsil on ülioluline, sest planeedi õhukese atmosfääri tõttu aurustuks pinnal olev vedel vesi kohe. Pinna alla peidetud jääd saab puurida ja ekstraheerida erinevatel eesmärkidel, nagu joogivesi ja raketikütuse tootmine.

2. Millised on Marsi keskmistel laiuskraadidel maandumismissioonide eelised?

Marsi keskmised laiuskraadid pakuvad maandumismissioonidel mitmeid eeliseid. Piirkond pakub paksemat atmosfääri, aidates kosmoselaevadel laskumise ajal aeglustada. Lisaks saavutab see tasakaal mattunud jää läheduse ja veidi soojema ilma vahel, vähendades astronautide ja seadmete soojas hoidmiseks vajalikku energiat.

3. Kuidas saab maa-alune jää kaasa aidata Marsi koloniseerimisele?

Maa-aluse jää avastamine on väärtuslik ressurss Marsi tulevastele uurijatele ja potentsiaalsetele kolonisaatoritele. Ekstraheeritud jää saab muuta joogiveeks ja raketikütuseks, mis vähendab oluliselt Maalt transportimiseks vajalike varude hulka.

4. Mida võib meile Marsi kliima kohta öelda maa-aluse jää jaotus?

Maa-aluse jää koguse erinevused Marsi eri piirkondades võivad aidata teadlastel planeedi kliimaajalugu lahti harutada. Neid variatsioone uurides saavad teadlased välja töötada uusi hüpoteese, et selgitada erinevusi ja saada ülevaade planeedi varasemast kliimadünaamikast.