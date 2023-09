Kuivad piirkonnad süsiniku neeldajateks: uudne lähenemisviis kliimamuutustega tegelemiseks

Ajakirjas Trends in Plant Science avaldatud hiljutises arvamusartiklis pakub King Abdullahi teaduse ja tehnoloogia ülikooli Heribert Hirti juhitud taimeteadlaste meeskond välja murrangulise meetodi süsinikdioksiidi sidumiseks ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Teadlased soovitavad muuta kuivad piirkonnad süsiniku neeldajateks, ilma et see kahjustaks põllumajandusvajadusi või toidutootmist.

Kuna süsinikdioksiidi tase on jõudnud viimase 2 miljoni aasta kõrgeimale tasemele, on ilmne, et tuleb kiiresti leida lahendusi, mis ei jääks heitkoguste vähendamiseks. Temperatuuri tõus, jääkihtide sulamine, merepinna tõus ja äärmuslikud ilmastikunähtused ohustavad inimtsivilisatsiooni aluseid. Atmosfääris juba leiduva CO2 kogumine ja säilitamine on ülioluline ning metsa uuendamist on peetud paljulubavaks strateegiaks. Sageli on see aga vastuolus põllumajandusnõuetega.

Teadlased pakuvad eelistatud strateegiana välja kõrbete taasrohestamise, taastades ökosüsteemi funktsioonid ja edendades süsiniku sidumist. Taimede, mullamikroobide ja mullatüübi ideaalsete kombinatsioonide loomisel võivad kuivad ökosüsteemid areneda tõhusateks süsiniku sidumissüsteemideks, millel on parem mulla tervis, suurem fotosünteesi efektiivsus ja suurem juurte biomass. Kuivade piirkondade taastamise eeliseks on see, et need ei konkureeri põllumajanduses ja toiduainete tootmises kasutatavate maadega.

Kuivad piirkonnad katavad ligikaudu ühe kolmandiku Maa pinnast. Kuigi neid alasid iseloomustab veepuuduse tõttu tavaliselt minimaalne taimestik, on teatud taimed kohanenud nendes karmides tingimustes ellu jääma. Mõned kasutavad ainulaadseid fotosünteesi meetodeid, teistel on spetsialiseerunud juurestik ja mõned toodavad oksalaate, mis võivad põua ajal veeks muutuda.

Teadlased rõhutavad oksalaat-karbonaadi rada kui olulist mehhanismi kuivade maade muutmisel süsiniku neeldajateks. Mullamikroobid tarbivad peamise süsinikuallikana oksalaate, vabastades mulda karbonaadi molekule. Kaltsiumirikastes ja leeliselistes muldades reageerivad need molekulid kaltsiumiga, moodustades stabiilsed kaltsiumkarbonaadi ladestused. Selle biogeokeemilise protsessi kaudu saab umbes ühe kuueteistkümnest fotosünteetiliselt fikseeritud süsinikuaatomist eraldada karbonaatideks.

Selle ümberkujundamise algatamiseks teevad teadlased ettepaneku luua "viljakussaared" - väikesed taaselustatud elupaiga taskud, kus taimed ja mikroobid saavad õitseda ja järk-järgult levida, kattes lõpuks kogu kuiva maastiku taimestikuga.

Kuigi selle meetodi potentsiaal on paljulubav, tuleb ületada väljakutseid. Aeglasem taimekasv kuivades tingimustes võib piirata süsiniku sidumise tempot. Lisaks sellele sõltub selle lähenemisviisi kasutuselevõtt ja tõhusus kuivade piirkondadega riikide pühendumisest ja toetusest.

Kuivad maad ei saa mitte ainult siduda tohutul hulgal süsinikku, vaid ka taastada ökosüsteeme ja puhuda elu mõnesse kõige viljatumasse kohta Maal. Kuna ülemaailmne kogukond otsib tõhusaid lahendusi kliimakriisile, pakub see uuenduslik lähenemine lootuskiirt ja potentsiaali jätkusuutlikuks tulevikuks.

Allikad:

– Arvamusdokument: Trends in Plant Science, Hirt et al. (2022)