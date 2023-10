India ookeanist avastatud sügavaim tõend korallriffide pleegitamise kohta

By

Teadlased tegid India ookeanis murrangulise avastuse, avastades sügavaimad tõendid korallriffide pleegitamise kohta, mis eales registreeritud. Need üle 90 meetri sügavuselt leitud tõendid on olulised, kuna need näitavad ookeani ökosüsteemi tervise seisukohalt olulistele korallriffidele tekitatud kahju tõsidust.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud Plymouthi ülikooli teadlaste läbiviidud uuring näitas, et India ookeani pinnast rohkem kui 90 meetri sügavusel asuvad korallriffide alad on kogenud ulatuslikku pleekimist, kusjuures teatud piirkondades on mõjutatud kuni 80 protsenti riffidest. . Seda kahju võib seostada meretemperatuuri tõusuga 30 protsenti India ookeanis.

Üllatavad leiud on vastuolus varasema arvamusega, et sügavamad korallid olid ookeani soojenemise suhtes vastupidavamad. Uuringu juhtivteadur dr Phil Hosegood väljendas oma hämmastust, öeldes: "Sarnasel sügavusel asuvaid riffe kõikjal maailmas ohustavad tõenäoliselt sarnased kliimamuutused."

Uurijad kasutasid India ookeani keskosa uurimisel veealuseid roboteid ja satelliidi kaudu genereeritud okeanograafilisi andmeid. 2019. aasta novembris toimunud uurimiskruiisil täheldasid nad esimesi märke korallide pleekimisest sügavamates riffides, kasutades kaameratega varustatud kaugjuhitavaid veealuseid sõidukeid. Selle pleegitamise põhjustas termokliin, kiht, kus temperatuur muutub kiiresti sügavusega, süvenemine, mis on seotud El Ninoga sarnaste piirkondlike kliimamustritega, mida kliimakriis veelgi intensiivistas.

Kuigi mõned mõjutatud rifi osad on näidanud taastumise märke aastatel 2020–2022, rõhutavad teadlased, et süvaookeani seiretegevust tuleb kiiresti suurendada. Mesofootsed korallid, mis loodeti kompenseerida madalaveelistele korallidele tekitatud kahju, on samuti haavatavad.

India troopilises ookeanis on viimastel aastakümnetel ookeanide soojenemine märkimisväärselt tõusnud, India valitsuse andmetel on merepinna temperatuur (SST) tõusnud aastatel 1–1951 keskmiselt umbes 2015 kraadi Celsiuse järgi. See soojenemine toimub kiirusega 0.15 kraadi Celsiuse järgi kümnendi kohta.

See avastus rõhutab viivitamatute meetmete vajadust kliimamuutustega tegelemiseks ja korallriffide kaitsmiseks kogu maailmas. Järelevalvet tuleks suurendada, et mõista kahju ulatust ja töötada välja tõhusad kaitsestrateegiad nende haavatavate ökosüsteemide jaoks.

