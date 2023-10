India ookeanist avastati sügavaim teadaolev tõend korallriffide pleegitamise kohta

Plymouthi ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uus uuring paljastas sügavaimad teadaolevad tõendid korallide pleegitamise kohta korallrifil, mis asub India ookeanis peaaegu 300 jala kõrgusel maapinnast. Korallide pleegitamine toimub siis, kui stressitegurid, nagu temperatuuri, toitainete või valguse muutused, sunnivad korallid oma kudedes elavaid zooksanteeli vetikaid välja tõrjuma, mille tulemusena muutuvad need valgeks. Korallide pleekimise kõige levinum põhjus on kliimamuutustest tingitud ookeanide temperatuuride soojenemine.

Varem arvati, et sügavamates ja jahedamas vetes asuvad mesofootsed korallide ökosüsteemid pakuvad varjupaika madalaveelistele riffidele. Uuringus leiti aga piiratud ühenduvus nende ökosüsteemide ja madalate korallide vahel, rõhutades vajadust mõista nende vastuvõtlikkust ookeanide soojenemisele. India ookeani keskosas toimunud pleekimise põhjuseks oli India ookeani dipool, mis põhjustas ookeani temperatuuri tõusu 30% ja kahjustas 80% korallriffidest sügavamal, mis arvatakse olevat soojenemise suhtes vastupidav.

Uuringu kaasautor dr Philip Hosegood väljendas avastuste üle üllatust, öeldes, et sügavamal asuvad korallid arvatakse olevat ookeanide soojenemise suhtes vastupidavad, kuna nad elavad jahedamates vetes. See uuring näitab aga, et kliimamuutused ohustavad ka sügavamaid riffe.

Uuring pealkirjaga "Mesofootiline korallide pleegitamine, mis on seotud termokliinide sügavuse muutustega" avaldati ajakirjas Nature Communications. Plymouthi ülikooli teadlased on India ookeani keskosas uuringuid läbi viinud juba üle kümne aasta. Uurimisreiside ajal kasutavad nad piirkonna okeanograafia ja bioloogilise mitmekesisuse kohta teabe kogumiseks satelliidi kaudu genereeritud andmete, kohapealse seire ja allveerobotite kombinatsiooni.

Teadlased avastasid 2019. aasta novembris toimunud uurimisreisil tõendeid korallide kahjustuste kohta. Seirekaameratega kaugjuhitavad allveesõidukid jäädvustasid pleegitatud korallidest pilte, samas kui madalaveelistel riffidel pleegitamise märke ei olnud. Kruiisi ajal kogutud andmete ja ka satelliidi ookeani temperatuuride kohta saadud andmete täiendav analüüs näitas, et pleekimise põhjustas termokliin süvenemine, mis on tingitud kliimamuutustest, mis võimendavad looduslikke varieeruvuse tsükleid.

Uuring toob esile mesofootiliste korallide ökosüsteemide haavatavuse termilise stressi suhtes ja rõhutab sügava ookeanipõhja jälgimise tähtsust. Suure osa rifi taastumine pärast pleegitamissündmust näitab, et mesofootilistel korallidel on potentsiaal taastuda, kuid see tekitab ka muret tulevaste pleekimissündmuste mõju pärast korallide suremusele ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele.

Uurijad jõudsid järeldusele, et meie arusaamise laiendamine kliimamuutuste mõjust süvavee korallidele on ülioluline, kuna need ökosüsteemid on suures osas alauuritud. El Niño ja India ookeani dipooli ühine mõju süvendab piirkonnas tuntavat mõju, rõhutades vajadust täiendavate uuringute ja kaitsemeetmete järele, et kaitsta neid kriitilisi elupaiku.

