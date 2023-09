Projekt 8: teedrajav tehnika neutriino massi mõõtmiseks

Projekti 8 teadlased on välja töötanud murrangulise tehnika nimega Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES), et mõõta tabamatu neutriino massi. Alandlik neutriino, subatomiline osake, mis kergesti läbib ainet, mängib olulist rolli meie arusaamises universumist. Universumi tekke täielikuks mõistmiseks peavad teadlased teadma neutriino massi, kuid selle mõõtmine on osutunud keeruliseks.

Projekti 8 eesmärk on olla esimene, kes mõõdab neutriino massi, kasutades nende uuenduslikku lähenemisviisi. Selle asemel, et püüda neutriinot otse tuvastada, mis on selle interaktsiooni tõttu enamiku detektoritega keeruline, keskendub meeskond beeta-lagunemisele, loomulikule protsessile, mis kiirgab energiat, kui haruldane radioaktiivne vesiniku vorm laguneb heeliumiooniks, elektroniks ja neutriino.

Mõõtes beeta-lagunemise käigus vabanevat energiat ja teades kaasatud vesiniku isotoobi kogumassi, saavad teadlased arvutada puuduoleva energia, mis vastab neutriino massile ja liikumisele. Tänu tehnoloogia arengule ja suurenemisele usub Project 8, et neil on reaalne võimalus neutriino massi täpselt kindlaks määrata.

Projekti 8 teadlased on hoolikalt kaalunud oma lähenemisviisi plusse ja miinuseid ning on kindlad selle võimalikus edus. Nad on aastaid välja töötanud meetodeid elektronsignaalide eristamiseks elektroonilisest taustmürast, mis on oluline samm neutriino mõju elektronide liikumisele täpseks mõõtmiseks.

Projekti 8, CRES, kasutatud tehnika püüab kinni vastsündinud elektronide kiirgava mikrolainekiirguse, kui nad beetalagunemise ajal magnetväljas ringi liiguvad. Analüüsides selles protsessis puuduvat energiat, saavad teadlased määrata neutriino massi ülemised piirid.

Seda uuenduslikku meetodit pole kunagi varem kasutatud triitiumi beeta lagunemise mõõtmiseks ja neutriino massi piiramiseks. Projekti 8 meeskonna liikmed Talia Weiss ja Christine Claessens viisid läbi lõplikud analüüsid, mis määrasid need piirid.

Projekti 8 teedrajav lähenemisviis võib avada sügavama arusaamise universumi varasest arengust, kuna neutriinodel oli sel perioodil ülioluline roll. Selle tehnika edasised edusammud ja suurendamine võivad viia murrangulise läbimurdeni tabamatu neutriino massi määramisel.

