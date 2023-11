Uued ülevaated maguskirsikasvatuse edenemisest

Maguskirsi aretus on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid edusamme, kasutades molekulaarseid markereid ja genoomi järjestamist, et parandada võtmeomadusi markeriga toetatud selektsiooni (MAS) abil. Traditsioonilised aretusmeetodid on aga seisnud silmitsi väljakutsetega madala efektiivsuse ja kõrgete kulude tõttu. Nende takistuste ületamiseks on teadlased pöördunud kõrge eraldusvõimega genoomi hõlmavate assotsiatsiooniuuringute (GWAS) poole, et kiirendada uute ja täiustatud maguskirsi sortide aretamist.

Hiljutises väljaandes pealkirjaga "Tšehhi suure maguskirsikogu (Prunus avium L.) suure eraldusvõimega kogu genoomi hõlmav assotsiatsiooniuuring puuviljade küpsuse ja kvaliteediomaduste kohta" kasutasid teadlased Illumina NovaSeq 6000 platvormil paarisotsaga sekveneerimist. Selle lähenemisviisi tulemuseks oli massiivne 4.15, 1.7-Tb järjestus, mis pakkus ulatuslikku genoomi katvust ja võimaldas identifitseerida üle XNUMX, XNUMX miljoni kõrgekvaliteedilise ühe nukleotiidi polümorfismi (SNP) kogu kirsi liitumispunktides.

Põhikomponentide analüüsi (PCA) ja Bayesi teabekriteeriumi (BIC) kasutav põhjalik analüüs näitas homogeenset populatsiooni ilma selgete geneetiliste alarühmadeta. Siiski täheldati olulist varieeruvust erinevates tunnustes, eriti geneetiliste ressursside kogu (CGR) liitumisel. Värviomaduste erinevused olid populatsioonide vahel märkimisväärsed, kuna CGR-i lisanditel oli laiem värvispekter, samas kui suuruse tunnused, nagu vilja kaal, olid aretusmaterjalide (BM) lisandite puhul suuremad.

FarmCPU mudelit kasutav GWAS tuvastas 59 SNP-d, mis olid seotud üheteistkümne tunnusega, sealhulgas saagikoristuse aeg, puuvilja värvus ja viljaliha värv. Oluline avastus oli deletsiooni tuvastamine MYB10 piirkonnas, mis mängib rolli puuviljade värvi määramisel. Lisaks leiti seoseid SNP markerite ja puuvilja tugevuse, suuruse ja kaalu vahel, pakkudes ülevaadet nende oluliste tunnuste geneetilisest alusest.

Lisaks tuvastati olulisi SNP-sid sisaldavad haplotüübi plokid, mis aitasid kaardistada spetsiifiliste tunnustega seotud kandidaatgeene. 141 tuvastatud kandidaatgeenist oli 104-l teadaolevad funktsioonid, mis valgustasid nende potentsiaalset rolli kirsi fenotüüpide määramisel.

Need leiud aitavad koostada maguskirsi üksikasjalikku geneetilist kaarti ja loovad tugeva aluse tulevastele aretuspüüdlustele. Mõistes peamiste fenotüüpiliste tunnuste geneetilisi determinante, saavad teadlased kiirendada uute, täiustatud omadustega maguskirsisortide väljatöötamist.

KKK

K: Mis on markeriga toetatud valik (MAS) maguskirsikasvatuses?

V: Markeriga toetatud valik (MAS) on aretustehnika, mis hõlmab molekulaarsete markerite kasutamist maguskirsitaimede spetsiifiliste huvipakkuvate tunnuste tuvastamiseks. Valides soovitud markeritega isendeid, saavad aretajad suurendada nende soovitud tunnustega järglaste saamise võimalusi.

K: Kuidas aitab kõrge eraldusvõimega genoomi hõlmav assotsiatsiooniuuring (GWAS) maguskirsside aretamisel?

V: Kõrge eraldusvõimega genoomi hõlmav assotsiatsiooniuuring (GWAS) võimaldab teadlastel tuvastada seoseid spetsiifiliste geneetiliste markerite, mida tuntakse ühe nukleotiidi polümorfismidena (SNP) ja maguskirsi põhitunnuste vahel. Nende ühenduste kindlaksmääramisel saavad aretajad selektiivselt aretada soovitud tunnustega isendeid, mille tulemuseks on täiustatud sortide väljatöötamine.

K: Mis on haplotüübi plokid maguskirsside aretuses?

V: Haplotüübi plokid on genoomi lõigud, kus SNP-de rühm on päritud ühes populatsioonis. Maguskirsi aretuses võivad haplotüübi plokid aidata tuvastada genoomi piirkondi, mis sisaldavad spetsiifiliste tunnustega seotud kandidaatgeene. Neid plokke uurides saavad aretajad saada ülevaate soovitavate tunnuste geneetilisest alusest ja hõlbustada sihipärast aretustööd.

K: Kuidas saavad selle uuringu tulemused maguskirsside aretamisele kasu saada?

V: Selle uuringu tulemused annavad väärtuslikku teavet maguskirsi peamiste tunnuste geneetiliste tegurite kohta. Mõistes selliste tunnuste geneetilist alust nagu puuviljade küpsus, kvaliteet, värvus, tugevus ja suurus, saavad aretajad teha teadlikumaid otsuseid, kui nad valivad ristamise jaoks vanemad. Need teadmised võivad lõpuks kiirendada uute, täiustatud maguskirsisortide väljatöötamist, millel on täiustatud omadused ja mis vastavad turu nõudmistele ja tarbijate eelistustele.