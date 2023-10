Keeruline tants närvi- ja immuunsüsteemide vahel: ülevaated neuro-immuunteljelt

Vaatamata sellele, et närvi- ja immuunsüsteemid on erinevad üksused, on neil keerukas vastastikune sõltuvus. See keerukas tants kahe süsteemi vahel, mida tuntakse neuroimmuunteljena, mängib olulist rolli erinevate füsioloogiliste protsesside korraldamisel ajus, nahas ja seedetraktis. Nende süsteemide rakkudevaheline suhtlus on paelunud selliseid teadlasi nagu Harvardi meditsiinikooli immunobioloog Isaac Chiu.

Chiu uurimistöö on keskendunud T-rakkude, mikrogliia ja bakterite keerukate koostoimete avastamisele neurodegeneratsiooni, bakteriaalsete nahainfektsioonide ja mikroobsete infektsioonide, nagu meningiit, siberi katk ja koliit, kontekstis. Tema leiud on valgustanud uudseid valu ja põletiku mehhanisme, paljastades neuronite, immuunrakkude ja mikroobide rolli nendes protsessides.

Valu, keha põhiline võime ohtu tajuda, on tihedalt seotud immuunsüsteemiga. Notsitseptorneuronid, mis vastutavad valu vahendamise eest, suhtlevad immuunrakkudega kahesuunalise läbirääkimise kaudu. Immuunrakud toodavad aineid, mis võivad närve otseselt mõjutada, muutes need valu suhtes tundlikumaks. Notsitseptorid omakorda salvestavad neuropeptiide, mida immuunrakud tunnetavad, mõjutades nende käitumist.

Chiu uurimisrühm on keskendunud neuropeptiididele nagu kaltsitoniini geeniga seotud peptiid (CGRP) ja nende koostoimele immuunrakkudega, eriti makrofaagide, neutrofiilide, monotsüütide, T-rakkude ja B-rakkudega. Meeskond avastas, et nende neuropeptiidide ja immuunrakkude retseptorite vahelised interaktsioonid võivad mõjutada tsütokiinide tootmist, makrofaagide polarisatsiooni, neutrofiilide värbamist ja T-rakkude vastuseid. Need neuropeptiidid mängivad immuunsuses tugevat reguleerivat rolli.

Mikroobsete infektsioonide kontekstis avastas Chiu meeskond põnevaid teadmisi selle kohta, kuidas bakterid võivad valukiude kaaperdada. Näiteks Streptococcus pneumoniae ja Streptococcus agalactiae põhjustatud meningiidi korral aktiveerivad need patogeenid notsitseptorneuroneid läbi poore moodustava toksiini, mida nimetatakse pneumolüsiiniks. Selle aktiveerimise tulemuseks on CGRP tootmine, mis omakorda pärsib makrofaagide poolt kaitsvate tsütokiinide tootmist, võimaldades bakteritel ellu jääda ja kergemini ajju tungida.

Oma uurimistööga on Chiu ja tema meeskond suutnud loommudelites manipuleerida neuro-immuuntelge, et parandada immuunsüsteemi võimet võidelda bakteriaalsete infektsioonidega nagu meningiit. Spetsiifiliste molekulaarsete interaktsioonide sihtimisel ning in vivo ja in vitro lähenemisviiside kasutamisel on nad saanud ülevaate neuronite, immuunrakkude ja mikroobide keerulisest koosmõjust.

Sellel uuringul on oluline mõju ravistrateegiatele. Valuradade sihtimisega, näiteks CGRP blokeerimisega, võib olla võimalik suurendada immuunvastust infektsioonide vastu. Neuroimmuunse telje mõistmine avab täiesti uued võimalused erinevate haiguste ja infektsioonide raviks.

