Pilguheit tumedate galaktikate mõistatuslikku maailma

Tumeaine, salapärane ja tabamatu aine, mis moodustab olulise osa meie universumist, köidab jätkuvalt astronoome. Kuigi see jääb suures osas jälgimatuks, näitavad teaduslikud mudelid, et tumeaine moodustab ilmatu 26% kosmosest, ületades tavalist ainet, mida me näeme.

Püüdes mõista universumi saladusi, on astronoomid kohanud galaktikaid, mille koostis koosneb valdavalt tumeainest. Üks selline avastus oli Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) 2016. aastal. Vaatamata sellele, et selle mass on võrreldav meie Linnuteega, viitas eredate tähtede ja tüüpilise galaktilise struktuuri puudumine tumeaine domineerimisele selles mõistatuslikus galaktikas.

Teadlased on kohanud ka "peaaegu pimedaid galaktikaid", mis ei ole täiesti tumedad. Nendel galaktikatel on piiratud heledus ja need sisaldavad märkimisväärses koguses tumeainet. Murrangulise ilmutusena võisid teadlased hiljuti tuvastada seni suurima peaaegu pimeda galaktika.

"Nube" galaktikaks nimetatud taevakeha vanus on hinnanguliselt umbes 10 miljardit aastat. Selle avastus sündis IAC Stripe 82 Legacy Projecti kogutud andmete analüüsi kaudu, mis keskendus SDSS-teleskoobiga pildistatud konkreetsele taevapiirkonnale. Nube eristab selle tähelepanuväärne poolmassi raadius, 22,500 XNUMX valgusaastat, mis on kolm korda suurem kui keskmine UDG.

Veelgi enam, Nube galaktika optiliste emissioonide tase on uskumatult madal, mille tulemuseks on pinna heledus vaid 26.75 mag/arcsec2. Selle perspektiivi silmas pidades on tavaliste UDG-de, mida juba peetakse vaadeldava universumi nõrgimate galaktikate hulka, pinna heledus kümme korda heledam. Tegelikult peetakse süvataeva objekte üle 22 magi/kaare kohta nõrgaks, täiesti tumeda taevaga, mille pinna heledus on 21.8 mag/kaares.

Nube tähemassiga, mis on ligikaudu 390 miljonit korda suurem kui meie Päikesel, kahvatub Linnutee heledusega võrreldes. Siiski on oluline märkida, et isegi tüüpilised UDG-d sisaldavad ainult 1% nii palju tähti kui meie kodugalaktika, mistõttu on kahe galaktikate tüübi võrdlemine mõnevõrra ebaõiglane.

Nube galaktika avastamine on algatanud teadlaste seas kütkestavad arutelud selle päritolu ja ainulaadsete omaduste üle. Kas selle omapärane olemus on selle kujunemise tulemus või tekkis hiljem midagi transformatiivset? Tulevik pakub põnevaid väljavaateid nende tumedate galaktikate mõistatuse lahtiharutamiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on tumeaine?

V: Tumeaine on ainevorm, mis ei kiirga, neela ega peegelda valgust, muutes selle traditsiooniliste vahenditega nähtamatuks ja tuvastamatuks. Arvatakse, et see moodustab umbes 26% universumist.

K: Mis on peaaegu tume galaktika?

V: Peaaegu tume galaktika viitab galaktikale, millel on piiratud heledus ja mis sisaldab märkimisväärses koguses tumeainet. Need galaktikad ei ole täiesti tumedad, kuid vastavad sellele määratlusele peaaegu.

K: Kuidas Nube galaktika avastati?

V: Nube galaktika tuvastati IAC Stripe 82 Legacy projekti andmete analüüsi kaudu. Projekt keskendus SDSS-teleskoobiga pildistatud konkreetsele taevapiirkonnale.

K: Kuidas Nube galaktikat võrrelda Linnuteega?

V: Nube galaktika tähemass on umbes 390 miljonit korda suurem kui meie Päikesel, samas kui Linnutee on umbes 3,800 korda massiivsem. Nende kahe võrdlemine on aga keeruline, kuna isegi tüüpilistel UDG-del on oluliselt vähem tähti kui Linnuteel.

K: Mida tähendab tumedate galaktikate avastamine?

V: Tumedate galaktikate avastamine tõstatab intrigeerivaid küsimusi selliste taevakehade päritolu ja olemuse kohta. Teadlasi paelub, kas nende omapärased omadused ilmnesid kujunemise käigus või olid hilisemate transformatiivsete sündmuste tagajärg.