Teadlaste meeskond teeb läbimurde tumeaine mõistmisel tumeda footoni abil

Adelaide'i ülikooli teadlased koos rahvusvahelise teadlaste meeskonnaga on teinud märkimisväärseid edusamme tumeaine saladuste lahtiharutamisel, mis moodustab 84% universumi ainesisaldusest. Nende fookus on olnud teoreetilisel osakesel, mida nimetatakse "tumedaks footoniks", mis võib aidata ületada lõhet tumeaine ja tavalise aine vahel.

Tumeaine, raskesti mõistetav aine, mis jääb suuresti tundmatuks, on gravitatsiooniliste vastasmõjude kaudu kindlalt kinnistunud. Kuid selle täpne olemus jääb füüsikutele kogu maailmas endiselt kõrvale. Tumedate footoni hüpotees, mis eeldab massiivse osakese olemasolu, mis toimib portaalina tumesektori ja tavalise aine vahel, on selle mõistatuse mõistmisel saanud tõmbejõudu.

Professor Anthony Thomas, Adelaide'i ülikooli vanem füüsikaprofessor, selgitab: "Meie töö näitab, et tumeda footoni hüpoteesi eelistatakse standardmudeli hüpoteesile 6.5 sigma olulisusega, mis on osakeste avastamise tõend." See avastus viib meid sammu võrra lähemale tumeaine olemuse mõistmisele.

Tumeainet on palju rohkem kui tavalist ainet, selle kogus on universumis viis korda suurem. Füüsikud peavad tumeaine kohta rohkem avastamist oma valdkonna üheks suurimaks väljakutseks. Tume footon, hüpoteetiline osake, mis on seotud peidetud sektoriga, võib toimida tumeaine jõukandjana.

Tumeainest ülevaate saamiseks analüüsis teadlaste meeskond tumeda footoni mõju sügava mitteelastse hajumise protsessi katsetulemustele. See protsess hõlmab osakeste kokkupõrgete uurimist, mis on kiirendatud ülikõrgete energiateni. Nende kokkupõrgete kõrvalsaadusi uurides saavad teadlased väärtuslikku teavet subatomilise maailma struktuuri kohta.

Meeskond kasutas Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) partoni jaotusfunktsiooni globaalset analüüsi raamistikku, muutes seda tumeda footoni võimalusega arvestamiseks. Nende leiud näitasid, et tumeda footoni hüpoteesi eelistatakse standardmudeli hüpoteesile, pakkudes tõendeid selle osakese olemasolu kohta.

See murranguline uurimus avab uusi võimalusi tumeaine keeruka olemuse uurimiseks. Tumeaine mõistmine pole oluline mitte ainult universumi saladuste lahtiharutamiseks, vaid ka meie põhifüüsika alaste teadmiste edendamiseks.

