Tume footon on potentsiaalne tumeaine kandidaat

ARC tumeaine osakeste füüsika tippkeskuse ja Adelaide'i ülikooli teadlaste hiljutine analüüs viitab sellele, et tumedad footonid võivad olla puuduv lüli tumeaine olemuse mõistmisel. Tumedad footonid on hüpoteetilised osakesed, mis võivad olla sillaks osakeste tumeda sektori ja tavalise aine vahel.

Tumeaine on salapärane aine, millel on gravitatsiooniline mõju normaalainele, mistõttu galaktikad pöörlevad oodatust kiiremini ja valgus paindub ümber massiivsete objektide. Kuigi tumeaine kandidaate on mitu, ei ole osakeste füüsika standardmudel suutnud anda põhjalikku selgitust.

Füüsik Nicholas Hunt-Smith ja tema meeskond uurisid osakeste põrkega katsete andmeid ja leidsid, et tumedate footonite olemasolu vastab standardmudeliga võrreldes paremini vaadeldud tulemustele. Usaldustasemega 6.5 ​​sigmat on tõenäosus, et tumedad footonid vaatlusi ei selgita, hinnanguliselt umbes üks miljardist.

Teadlased keskendusid sügavale mitteelastsele hajumise protsessile, mis on viis, kuidas osakesed pärast suure energiaga kokkupõrget hajuvad. Nad võtsid arvesse ka müüoni magnetanomaaliat, mis mõõdab müüoni käitumise kõrvalekallet tugevas magnetväljas standardmudeli ennustustest.

Tumedate footonite võimaluse juurutamisega suurenes nende eelistamine kandidaadina ning müüoni magnetanomaalia vähenes oluliselt. Need leiud toetavad hüpoteesi, et tumedad footonid võivad olla tõendid osakeste avastamise kohta.

Kuigi on vaja täiendavaid uuringuid ja kinnitust, loodab meeskond, et nende leiud julgustavad teisi teadlasi uurima tumedate footonite olemasolu ja nende mõju tumeaine mõistmisele.

Allikas: Journal of High Energy Physics.