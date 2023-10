Uus analüüs soovitab, et salapärane tumeaine võib normaalse ainega suhelda tumedate footonite kaudu

Rahvusvahelise füüsikute meeskonna hiljutine analüüs pakub potentsiaalse selgituse kõrge energia hajumise katsete teatud andmetele. Teadlased teevad ettepaneku, et nende vaatluste eest võivad vastutada tumedad footonid, tumeainega seotud hüpoteetilised osakesed. Tumeaine, mis moodustab ligikaudu 85% universumi massist, on saanud oma nime, kuna see ei interakteeru elektromagnetkiirgusega.

Tumedad footonid on osa pimedast sektorist, universumi hüpoteetiline osa, kus tumeaine elab. Need osakesed võivad potentsiaalselt nõrgalt seostuda tavalise ainega, segades bosonit, mida tuntakse tumeda footoni nime all. See side võib anda ülevaate tumeaine olemusest ja selle vastasmõjust ülejäänud universumiga.

Analüüsi juhtisid Nicholas Hunt-Smith ja tema kolleegid Adelaide'i ülikoolist Austraalias ning see avaldati ajakirjas Journal of High Energy Physics. Oma uuringus viisid teadlased läbi Jefferson Lab Angular Momentum raamistikus suure energia hajumise andmete globaalse kvantkromodünaamika analüüsi.

Tulemused näitavad, et tumedat footonit sisaldavat mudelit eelistatakse konkureeriva standardmudeli hüpoteesile. Selle eelistuse olulisust mõõdetakse 6.5 standardhälbega. Analüüs keskendus sügava mitteelastse hajumise katsetele, mis hõlmavad suure energiaga sondi, mis interakteerub prootoniga, mille tulemusel määrati kvarkide impulsi jaotus prootonis.

Kuigi teoreetiline füüsik Tim Hobbs Argonne'i riiklikust laborist on uuringut pidanud provokatiivseks, rõhutab ta vajadust täiendavate uuringute ja ebakindluse parema kvantifitseerimise järele. Teised katsed, näiteks elektron-positroni katsed, võivad samuti anda väärtuslikku teavet tumedate footonite olemasolu kohta.

See analüüs avab uusi võimalusi tumeaine uurimiseks ja selle salapärase olemuse valgustamiseks. Tumedate footonite omadusi ja vastastikmõjusid täiendavalt uurides loodavad teadlased paremini mõista tumeaine rolli universumis.

