Uued avastused tumeaine uurimisel: ülekanded sügavast maa-alusest

ARC tumeaine osakeste füüsika tippkeskuse (CDM) teadlased on oma püüdlustes tumeaine saladusi lahti mõtestada teinud murrangulise avastuse. Projekti olulise verstapostina on nad saanud esimesed ülekanded Stawelli maa-aluses füüsikalaboris (SUPL) 1 km maa alla paigutatud müüonidetektorilt.

Müoonidetektor mängib otsustavat rolli Stawelli kullakaevandustes asuvasse laborisse jõudva kosmilise kiirguse hulga registreerimisel. Need müüonid on elektronide raskemad versioonid ja tekivad siis, kui kosmilised kiired põrkuvad Maa atmosfääri aatomitega. Neid kokkupõrkeid jälgides annab müonidetektor väärtuslikke andmeid kosmilise kiirguse tasemete kohta.

Esimestel tööpäevadel registreeris müonidetektor üllatavalt väikese arvu tuvastamisi, keskmiselt umbes viis korda päevas. See on teravas vastuolus eeldatava 1.8 miljoni interaktsiooniga, mis toimuks maapinnal. Kosmilise kiirguse märkimisväärne vähenemine näitab labori sügavale maa alla rajamise tõhusust, tagades tumeaine osakeste tuvastamiseks puhta keskkonna.

Müoonidetektorist kogutud andmeid jälgivad jätkuvalt CDM-i teadlased, et kosmilise kiirguse tase püsiks madalal. Lõppkokkuvõttes sillutab see teed SABRE Southi katselaeva edukaks transportimiseks SUPL-i 2024. aastal. SABRE Southi eksperimendi, mis peegeldab sarnast katset põhjapoolkeral, eesmärk on uurida, kas Itaalia teadlaste näidud tulenevad hooajalised kõikumised või tõendid tumeaine olemasolust.

See põnev verstapost tähistab olulist sammu edasi tumeaine uurimisel. Rahvusvaheline teadusringkond jälgib projekti edenemist tähelepanelikult, kuna SUPL-is tehtud avastused võivad meie arusaama universumist ümber kujundada. SUPL-i kui ainulaadse rajatise loomine, mis ühendab kogukonna huvid ja uurimiseesmärgid, loob aluse murrangulisele teaduslikule uuendusele tulevikus.

FAQ:

K: Mis on müonidetektor?

V: Müoonidetektor on seade, mida kasutatakse kosmilise kiirguse hulga mõõtmiseks, tuvastades müüonid, mis on elektronide raskemad versioonid, mis tekivad kosmiliste kiirte kokkupõrkes Maa atmosfääri aatomitega.

K: Mis on tumeaine?

V: Tumeaine on salapärane aine, mis arvatavasti moodustab olulise osa universumi massist. See ei interakteeru valguse ega muude elektromagnetilise kiirgusega, mistõttu on selle otsene tuvastamine raske.

K: Miks on oluline laboris kosmilist kiirgust vähendada?

V: Kosmilise kiirguse vähendamine on tumeaine uurimise jaoks ülioluline, sest see aitab luua tumeaine osakeste tuvastamiseks puutumatu keskkonna. Kõrge kosmilise kiirguse tase võib segada täpseid mõõtmisi ja varjata tumeaine interaktsioonidest tulenevaid signaale.