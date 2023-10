Binaarsed mustad augud võivad olla stabiilsemad, kui varem arvati

Teadlased on avastanud, et binaarsed mustad augud võivad olla stabiilsemad, kui esialgu arvati. Need mustad augud tekivad siis, kui massiivsed tähed kukuvad kokku lõpmatult tihedaks "singulaarsuseks". Päikesest palju suurema massiga on neil tugev gravitatsiooniline tõmbejõud, millest isegi valgus ei pääse välja. Sageli tekivad kaksikmustad augud, kui kaks massiivset tähte tiirlevad üksteise ümber.

Kui need mustad augud liiguvad, tekitavad nad gravitatsioonilaineid, mis kannavad nurkimpulsi süsteemist eemale. See paneb mustad augud kokku spiraalselt, lõpuks kokku põrkuvad ja moodustavad ühtse massiivsema musta augu. Varem arvati, et see protsess on vältimatu ja binaarsed mustad augud muutuvad alati üksikuteks objektideks.

Nüüd aga mõistavad teadlased, et universum paisub ja see paisumine kiireneb tänu nn tumeenergiale. See tume energia paneb mustad augud asetsema üha laienevas aegruumis, suurendades võimalust, et see võib aidata binaarseid musti auke lahus hoida.

Southamptoni ülikooli ja Cambridge'i ülikooli teadlased uurisid seda ideed keerukate matemaatiliste mudelite abil. Nad leidsid, et kaks mittepöörlevat musta auku võivad eksisteerida tasakaalus, kusjuures universumi paisumine takistab nende gravitatsioonilist külgetõmmet. See tähendab, et eemalt vaadates näeks tasakaalus olevate mustade aukude paar välja nagu üks must auk, mistõttu on raske tuvastada, kas tegemist on ühe objektiga või kahendsüsteemiga.

Lisaks takistaks binaarsete mustade aukude vaheline gravitatsiooniline külgetõmme universumi paisumisel neid üksteisest liiga kaugele surumast. Teadlased usuvad, et nende leiud võivad kehtida pöörlevate mustade aukude ja veelgi keerukamate mitme objektiga mustade aukude süsteemide kohta.

Uuring avaldati ajakirjas Physical Review Letters.

