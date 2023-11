Tutvustame Sniffles: revolutsiooniline lahendus ülemiste hingamisteede haigustele

By

Digitaalse terviseettevõtte ja On/Go emaettevõtte Intrivo™ läbiviidud uuringute kohaselt registreeritakse USA-s igal aastal üle miljardi külmetusjuhtumi. külmetushaigused ja gripp, mis panevad suure koormuse peredele, arstidele, tööandjatele ja valitsusele. Selle probleemi lahendamiseks on juhtiv tervishoiutehnoloogia platvorm On/Go™ turule toonud uuendusliku otse tarbijale (D10C) koduhoolduse ravimikomplekti Sniffles™, mis on loodud külmetushaiguste, gripi ja muude ülemiste hingamisteede haigustega seotud sümptomite leevendamiseks. . Sniffles ei paku mitte ainult taskukohast abi, vaid selle eesmärk on ka minimeerida haiguste ja viiruste levikut.

Sniffles on e-kaubanduse ja kaugtervise valik, mis pakub kasutajatele tervikliku lahenduse paremaks uneks, palaviku alandamiseks, ummistuse leevendamiseks, sügeleva kurgu leevendamiseks, kuivade ja lõhenenud huulte ravimiseks, lõõgastumiseks ja immuunsüsteemi turgutamiseks. Selle murrangulise koduhoolduse ravimikomplektiga laiendab On/Go oma pühendumust ülemiste hingamisteede haiguste leevendamisele, pakkudes kättesaadavat ravimit enam kui miljardile külmetushaigusele, millest USA-s igal aastal teatatakse.

Snifflesi komplekt sisaldab hoolikalt valitud pakendit ja materjale, mis on paigutatud mugavasse lukuga ümbrisesse. Nende hulka kuuluvad pappkarbid COVID-testi jaoks, mitme sümptomiga karbid ja pastillid, fooliumkotike teekotikeste jaoks, HDPE-tuub immuunsuse vahelehtede jaoks, LDPE-koekott ning polüpropüleenist anumad ninainhalaatori ja huulepalsami jaoks. Kõrgeimate kvaliteedistandardite tagamiseks teeb On/Go nende komponentide tootmisel koostööd usaldusväärsete partneritega.

Kasutuskogemuse parandamiseks viis On/Go läbi ulatuslikke uuringuid ja katsetusi, et kujundada pakendid, mis ühendavad esmaabikomplektidest saadud inspiratsiooni ja Intrivo COVID-19 testpakendite kaubamärgiga. Tulemuseks on visuaalselt atraktiivne ja korduvkasutatav pakend, mis peegeldab brändi optimismi, lootust ja rõõmsameelsust. Lisaks koostas On/Go eritellimusel fondi, mis sisaldab kaubamärgi nimes ainulaadset ninakujulist "L", mis tugevdab komplekti eesmärki pakkuda leevendust ülemiste hingamisteede haiguste korral.

Sniffles on loodud patsiendi järgimist ja kasutusmugavust silmas pidades. Komplekt sisaldab nutikat süvalingi QR-koodi, mis suunab kasutajad spetsiaalsesse rakendusse, pakkudes soodushinnaga teletervise kogemust, et julgustada jätkuvat seotust. Snifflesi abil saavad patsiendid juurdepääsu 24/7 ekspertarstiabile integreeritud teletervise teenuste kaudu, mis on isiklikuks toeks mugavalt ühendatud CVS MinuteClinicuga. Lihtsustades testimis- ja raviprotsessi ning pakkudes hõlpsat juurdepääsu professionaalsetele juhendamistele, annab Sniffles inimestele võimaluse oma tervist mugavalt oma kodus kontrollida.

Laialdase kättesaadavuse tagamiseks saab Snifflesi osta erinevatest kiirtarnitavatest jaemüüjatest, nagu DoorDash, Amazon ja Walmart.com. Teise võimalusena saavad kliendid selle hankida otse rakenduse On/Go või Snifflesi veebisaidi kaudu. Sniffles on oluline samm edasi ülemiste hingamisteede haigustega võitlemisel, pakkudes kiiret, tõhusat ja kulutõhusat abi inimestele, kes otsivad oma sümptomitele terviklikku lahendust.

FAQ

1. Kuidas aitab Sniffles leevendada ülemiste hingamisteede haigusi?

Sniffles on koduhoolduse ravimite komplekt, mis pakub mitmesuguseid olulisi ravimeid, tipptasemel seadmeid ja ööpäevaringset juurdepääsu kaugtervishoiule. See pakub leevendust sellistele sümptomitele nagu ummikud, palavik, kurguvalu, kuivad huuled ja palju muud.

2. Kas ma saan Snifflesi kaudu diagnoosi saada?

Jah, Sniffles pakub terviklikku lahendust, võimaldades kasutajatel On/Go rakenduses diagnoosi lõpule viia. Seejärel vaatab selle hinnangu üle On/Go meditsiinimeeskond, kes võib vajadusel välja kirjutada viirusevastaseid ravimeid.

3. Kust ma saan Snifflesi osta?

Sniffles on saadaval kiire kohaletoimetamise jaemüüjate kaudu, nagu DoorDash, Amazon ja Walmart.com. Seda saab osta ka otse On/Go rakenduse või Snifflesi veebisaidi kaudu.

4. Kuidas kaugtervise juurdepääs Snifflesiga töötab?

Sniffles pakub lihtsat juurdepääsu ööpäevaringsetele kaugtervishoiuteenustele, et saada asjatundlikku arstiabi. Need teenused on integreeritud CVS MinuteClinicuga, võimaldades kasutajatel täiendava toe saamiseks tervishoiutöötajatega virtuaalselt või isiklikult nõu pidada.