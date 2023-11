Saladuste paljastamine: Utah' koobaste uurimine kuraatorite ja koopatööstajatega

By

Utah' loodusloomuuseumi teadlased asusid hiljuti põnevale teekonnale Utah' koobaste varjatud sügavustesse. See teadlaste ja Utah' koopatöö kogukonna liikmete vaheline koostöö on toonud valgust mitte nii kauge mineviku saladustele. Ajakirjas Journal of Mammalogy avaldatud murrangulises uuringus uurib meeskond, miks koopad toimivad hindamatute uurimisarhiividena, ja avaldab Boomerangi koopasse tehtud ekspeditsiooni märkimisväärsed leiud.

Antropoloogiadoktor Kaedan O'Brieni juhtimisel. Utah' ülikooli kandidaadina püüdsid teadlased saada sügavamat arusaama sellest, kuidas kliima mõjutab Alpide ökosüsteeme. Kuigi traditsioonilised püüdmismeetodid annavad ülevaate praegustest imetajaliikidest, näitavad need vähe imetajate lähimineviku mitmekesisust. Alpide ökosüsteemid on nende kõrvaliste asukohtade ja puutumatute skeletijäänuste vähesuse tõttu jäänud suures osas uurimata.

Sisenege Eric Richards, kohalik koopatöö ja uuringu kaasautor, kes pöördus Utah' loodusloomuuseumi poole ainulaadse ettepanekuga. Richards oli oma koopaekspeditsioonide ajal avastanud loomaluid ja nägi võimalust teaduslikuks uurimiseks. Kui pardal olid muuseumi kuraator dr Randy Irmis ja paleoökoloog dr Tyler Faith, alustas meeskond tähelepanuväärset reisi läbi Utah' maa-aluste maastike.

USA metsateenistuselt uurimisloa saades laskus meeskond Boomerangi koopasse Bear Riveri ahelikus. Seal kogusid nad muuseumisse analüüsimiseks hoolikalt näidiseid. Skeletijäänuste luuhaaval tuvastamise vaevarikas töö võimaldas teadlastel võrrelda oma leide piirkondlike muuseumide vautšeri näidistega.

Tulemused olid jahmatavad. Radiosüsiniku dateerimine näitas, et Boomerangi koopast pärit fossiilid ulatusid viimase 3,000 aasta jooksul, kusjuures märkimisväärne kontsentratsioon oli möödunud aastatuhandest. Võrdlused tänapäeva imetajate kogudega kinnitasid, et koopa fossiilid kujutasid täpselt piirkonna imetajate mitmekesisust. Veelgi enam, meeskond tegi põnevaid avastusi, sealhulgas varem tundmatute liikide, nagu Merriami kääbus, olemasolu.

See murranguline uuring näitab koobaste fossiilide kogude tohutut väärtust imetajate kogukondade pikaajaliste muutuste mõistmisel. Tehes koostööd entusiastlike kodanike teadlastega, näiteks koopatöö kogukonnaga, saavad teadlased avada meie planeedi sügavustes peidetud saladusi ja saada uusi teadmisi lähiminevikust.

KKK

K: Kuidas tekkis teadlaste ja koopameistrite koostöö?

V: Koostöö sai alguse sellest, kui kohalik koopauurija nimega Eric Richards pöördus Utahi loodusloomuuseumi poole, pakkudes loomaluid, mille ta oli oma koopaekspeditsioonidel avastanud.

K: Millised olid uuringu peamised tulemused?

V: Uuring näitas koobastest skeletijäänuste kogumise väärtust imetajate kogukondade mõistmise vahendina. See andis uusi teadmisi mineviku imetajate mitmekesisusest, sealhulgas varem tundmatute liikide olemasolust.

K: Miks on Alpide ökosüsteeme raske uurida?

V: Alpide ökosüsteeme on raske uurida nende kaugete asukohtade ja puutumatute skeletijäänuste piiratud kättesaadavuse tõttu. Traditsioonilised püüdmismeetodid keskenduvad valdavalt praegustele imetajaliikidele ja näitavad vähe ajaloolise mitmekesisuse kohta.

K: Milliseid tehnikaid kasutati fossiilide analüüsimiseks?

V: Boomerangi koopast pärit fossiilide vanuse määramiseks kasutati radiosüsiniku dateerimist. Meeskond võrdles neid leide olemasolevate muuseumide ja tänapäevaste imetajate kogudega, et kinnitada nende avastuste täpsust.

K: Kuidas aitavad koobaste fossiilide leiud kaasa teaduslikele teadmistele?

V: Koopa fossiilid on väärtuslikud arhiivid, mis annavad ülevaate pikaajalistest muutustest imetajate kogukondades. Need fossiilid pakuvad pilgu minevikku ja aitavad teadlastel rekonstrueerida ökoloogilisi tingimusi ja mõista, kuidas loomad on aja jooksul arenenud.