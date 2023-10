Astudes samme isemajandavate kosmosemissioonide suunas: toidu kasvatamine kosmoses

NASA töötab pidevalt Kuule ja Marsile suunatud missioonide väljatöötamisega, kuid üks väljakutse, millega nad silmitsi seisavad, on meeskonnaliikmete pika kosmoses viibimise ajal toiduga toitmine. Praegu toetuvad rahvusvahelise kosmosejaama astronaudid pakendatud toidule, mis vajab regulaarset varu ja ei pruugi pakkuda optimaalset toitumist. Selle probleemi lahendamiseks uurivad teadlased toidu kasvatamise võimalust missioonide ajal.

Selle uurimistöö esimene samm on testimiseks õigete taimede tuvastamine. 2015. aastal algatas NASA koostöös Miamis asuva Fairchildi botaanikaaiaga projekti nimega "Growing Beyond Earth". See programm hõlmab sadu kesk- ja keskkooli teadustunde üle Ameerika Ühendriikide, kus kasvatatakse kosmosejaama tingimusi meenutavas elupaigas erinevaid seemneid. Nendes klassiruumides õitsevad seemned viiakse seejärel NASA Kennedy kosmosekeskuse kambrisse edasiseks testimiseks. Kui nad selles mikrogravitatsioonikeskkonnas hästi kasvavad, saadetakse nad edasiseks hindamiseks kosmosejaama.

Lisaks taimede valikule on NASA katsetanud rajatisi, mis võiksid majutada mikrogravitatsiooniga aedu. Üks selline rajatis on köögiviljatootmissüsteem, tuntud ka kui Veggie. See on lihtne ja väikese võimsusega kamber, mis mahutab kuni kuus taime. Seemned kasvatatakse väikestes riidest "patjades", mida meeskonnaliikmed kipuvad kastma, sarnaselt aia hooldamisega Maal. Need kosmoseaiad aitavad teadlastel mõista, kuidas taimed mikrogravitatsiooni tingimustes kasvavad ja kohanevad ning milliseid meetmeid tuleb võtta nende tervise ja tootlikkuse tagamiseks.

Kosmoses toidu kasvatamise tehnoloogia ja tehnikate väljatöötamisega püüab NASA vähendada sõltuvust regulaarsetest varumismissioonidest ja pakkuda astronautidele värsket ja toitvat toitu pikema aja jooksul. See uurimus ei too kasu mitte ainult tulevastele missioonidele Kuule ja Marsile, vaid mõjutab ka säästvat põllumajandust siin Maal.

Allikad: PHYS