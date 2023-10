Iga-aastane üritus pakub erakordselt detailselt Kuu teleskoobi kaudu tasuta

Colorado ülikooli Boulderi atmosfääri- ja kosmosefüüsika labor (LASP) korraldab 13. korda iga-aastast rahvusvahelist Kuuööd, mis pakub avalikkusele võimalust kvaliteetsete teleskoopide abil Kuud erakordselt üksikasjalikult vaadata. Üritus on osa ülemaailmsest NASA programmist, mis julgustab inimesi peatama ja Kuud vaatlema.

Tasuta ja huvilistele avatud üritus toimub laupäeval kell 6-9 Pearl Street Malli kohtumaja muruplatsil. Mitu endise professori käsitsi valmistatud tipptasemel teleskoopi seavad üles ja mehitavad doktorandid, kes aitavad avalikkusel Kuu pinda vaadata.

Kohal on ka CU Boulderi professorid, kes vastavad küsimustele ja annavad ülevaate missioonidest ning Kuu taga olevast füüsikast ja teadusest. LASP-i teadur John Fontanese usub, et Kuu on põnev teema ja et kõik peaksid sellest vaimustusse minema, sest inimkond plaanib lähiajal Kuu pinnale naasta.

Laupäeva valimine programmi International Observe the Moon Night jaoks on tahtlik, kuna valguse nurk tagab Kuu pinna parema kontrasti ja tõstab esile Kuu kraatrite ilu. Kõrgekvaliteedilised teleskoobid, mis näivad oma käsitsi valmistatud vineerist ja pirukavormi komponentidega maalähedased, annavad kuust erakordseid pilte. Doktorant Alex Doneri sõnul näitavad need teleskoobid, et igaüks saab teha oma teleskoobi ja jäädvustada üksikasjalikke pilte ilma märkimisväärset raha kulutamata.

Üritusel kasutatavad teleskoobid on Newtoni stiilis, mis on tavaline disain, mis sisaldab suurt objektiivi, mis teravustab valguse taga asuvale peeglile. Seejärel põrkab see valgus teisele peeglile ja läbi okulaari välja. Üritusest osavõtjad on sageli hämmastunud detailide tasemest, mida nad saavad Kuu pinnal jälgida.

Üritus International Observe the Moon Night ei ole mitte ainult lõbus ja inspireeriv avalikkusele, vaid see on ka võimalus inspireerida järgmist põlvkonda inimesi, kes on huvitatud STEM-valdkondadest. Üritus meelitab kohale palju väikesi lapsi, kes on varustatud astmetega, et tagada teleskoobidesse nägemine. Mulje, et näeme Kuu pinda nii detailselt esimest korda, tekitab sageli huvi teaduse ja tehnika vastu.

Fontanese jagab, et eelseisvate NASA missioonide käigus saadetakse Kuu pinnale mitu CU Boulderi instrumenti, et uurida Kuu keskkonna erinevaid aspekte. Need missioonid annavad väärtuslikku teavet Kuu pinna, elementide koostise, tekke ja evolutsiooni ning Kuu ressursside kättesaadavuse kohta. Leiud aitavad valmistuda tulevasteks inimeste missioonideks Kuule.

Allikad: LASP, CU Boulder