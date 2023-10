Uued uuringud heidavad valgust immuunsüsteemi valkudele

Hiljutine uuring, mille viis läbi USC Michelsoni konvergentse bioteaduse keskuse Bridge Institute koostöös India, Austraalia ja Šveitsi rahvusvaheliste meeskondadega, on andnud ülevaate meie keha kaitsemehhanismidest kahjulike sissetungijate vastu. Uurimistöö keskendus teatud immuunsüsteemi valkudele, mis mängivad meie immuunvastuses keskset rolli, eriti selliste haiguste puhul nagu COVID-19, reumatoidartriit, neurodegeneratiivsed haigused ja vähk.

Meie immuunvastuse keskmes on komplemendi kaskaad, sündmuste jada, mis käivitub potentsiaalsete ohtude tuvastamisel. See protsess genereerib C3a ja C5a nime all tuntud valkude saatjaid, mis aktiveerivad rakkudel spetsiifilisi retseptoreid, käivitades sisemiste signaalide kaskaadi. Nende retseptorite, eriti C5aR1, täpsed mehhanismid on aga pikka aega jäänud saladuseks.

Kasutades krüoelektronmikroskoopia (krüo-EM) täiustatud tehnikat, suutsid teadlased jäädvustada üksikasjalikke pilte nendest retseptoritest töös. Need pildid näitasid retseptorite ja molekulide vahelisi koostoimeid, samuti muutusi kujus ja signaalide edastamist rakus pärast aktiveerimist.

Uuringu juhtivautori ja USC Dornsife'i kirjade, kunstide ja teaduste kolledži dotsent Cornelius Gati sõnul annavad selle uuringu tulemused olulise ja põhjaliku ülevaate immuunsüsteemi olulisest retseptorite perekonnast. Uuring avab potentsiaalsed võimalused nendele retseptoritele suunatud ravimite väljatöötamiseks erinevate haiguste ravis.

See ajakirjas Cell avaldatud uurimus aitab kaasa meie arusaamale meie immuunsüsteemi keerukusest ja paneb aluse tulevastele uuringutele, mille eesmärk on kasutada meie keha loomulikku kaitsevõimet.

Allikad:

- Originaalartikkel: "Sillainstituudi uued uuringud pakuvad teavet immuunsüsteemi valkude kohta" (USC News)

– Uuringu autorid: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuun, Araria Banerhu Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami