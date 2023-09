Ajakirjas Current Biology avaldatud uus uuring näitab, et iidsed krokodilli esivanemad, tuntud kui krokodülomorfid, kasvasid aeglasemalt kui teised suured roomajad, näiteks dinosaurused. Teadlased uurisid Lõuna-Aafrikast leitud 200 miljoni aasta vanuste krokodülomorfide fossiilsete luude sisemist struktuuri ja avastasid, et nende kasvukiirus oli sarnane nende tänapäevaste järglaste omaga. See seab kahtluse alla senise veendumuse, et elavate krokodillide aeglane kasv tuleneb nende istuvast poolveelisest eluviisist.

Uuringus uuriti ka äsja avastatud hiiglasliku krokodilli esivanema fossiile, kes elasid 210 miljonit aastat tagasi. Need fossiilid leiti Lõuna-Aafrikast Qhemegha külast. Uurides nende iidsete luude omadusi, nagu iga-aastane kasv ja luukoe, leidsid teadlased, et uued liigid kasvasid aeglasemalt kui teised selle aja suured roomajad. Samuti leidsid nad, et see aeglase kasvu strateegia püsis kogu krokodülomorfide evolutsiooni vältel, kusjuures uuemad liigid aeglustasid kasvu veelgi.

Huvitaval kombel väidavad teadlased, et aeglase kasvu strateegia mängis olulist rolli krokodülomorfide ellujäämises massilise väljasuremise ajal triiase perioodi lõpus. Kui arvatakse, et dinosaurused elasid väljasuremise üle kiiresti kasvades, siis aeglasemalt kasvavatel krokodülomorfidel õnnestus pärast sündmust ellu jääda ja areneda. See kasvustrateegiate märkimisväärne erinevus viis lõpuks krokodillide ja lindude, nende lähimate elavate sugulaste, lahknemiseni.

Need leiud annavad ülevaate krokodillide evolutsiooniajaloost ja heidavad valgust teguritele, mis kujundasid nende kasvukiirust. Täiendavad uuringud selles valdkonnas aitavad meil mõista, kuidas erinevad liigid aja jooksul kohanevad ja arenevad.

Allikas:

– „Aeglase kasvu päritolu krokodillivarre liinil”, avaldatud ajakirjas Current Biology.

- Witsi ülikool

(artikli tsitaat: "Krokodillide esivanemad vananesid aeglaselt," välja otsitud saidilt https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)