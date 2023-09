Uut tüüpi ülijuhid lõid ühe aatomi korraga

By

Zürichi ülikooli teadlased on teinud ülijuhtivuse vallas märkimisväärse läbimurde, paigutades aatomeid ükshaaval. See läbimurre võib muuta materjalide arengut ja edendada kvantarvutustehnoloogiaid.

Traditsiooniliselt on aatomite loomulik topoloogia muutnud uute füüsiliste efektide loomise keeruliseks. Zürichi ülikooli teadlased on aga ülijuhte edukalt konstrueerinud, paigutades aatomeid individuaalselt, mille tulemuseks on uute aine olekute tekkimine.

Elektroonika tulevik sõltub ainulaadsete materjalide avastamisest ja see läbimurre pakub paljulubavat innovatsioonipotentsiaali. Ületades looduslikult esinevate materjalide piirangud, on teadlased sillutanud teed uudsetele aine olekutele tulevastes elektroonikas ja arvutustehnoloogiates.

Uute materjalide avastamine on tulevaste arvutite arendamiseks ülioluline. See läbimurre võib oluliselt mõjutada arvutite disaini ja funktsionaalsust. Alates klassikalisest elektroonikast kuni neuromorfse andmetöötluse ja kvantarvutiteni on nende edusammude edasiviiv jõud uudsete füüsiliste efektide otsimine.

Ajakirjas Nature Physics avaldatud uuringus tutvustasid Zürichi ülikooli teadlased koostöös Saksamaa Max Plancki mikrostruktuurifüüsika instituudi füüsikutega uudset lähenemist ülijuhtivusele. Nad lõid vajalikud materjalid aatomi haaval.

Ülijuhid on eriti intrigeerivad nende null elektritakistuse tõttu madalatel temperatuuridel. Neid kasutatakse paljudes kvantarvutites nende erakordseks interaktsiooniks magnetväljadega. Kuid materjalides on veenvalt tõestatud vaid väike arv ülijuhtivaid olekuid. Selle läbimurde abil suutsid teadlased luua kahte uut tüüpi ülijuhtivust.

See läbimurre mitte ainult ei kinnita füüsikute teoreetilisi ennustusi, vaid avab ka võimalused uute aine olekute ja nende rakenduste uurimiseks tulevastes kvantarvutites.

Viide: Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi ja Titus Neupertsi „Kahemõõtmelised Shiba võred kui võimalik kristalse topoloogilise ülijuhtivuse platvorm” , Loodusfüüsika, 10. juuli 2023.

Allikad:

– Nature Physics: eelretsenseeritud füüsikat käsitlev teadusajakiri, mille avaldas Nature Research. See sisaldab artikleid, kirju, ülevaateid, uuringute tipphetki, uudiseid ja vaateid, kommentaare, raamatuarvustusi ja kirjavahetust.