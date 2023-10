NASA Dawn missioon paljastab Ceresil keerulisi orgaanilisi aineid

NASA Dawni missioon tegi põneva avastuse Ceresel, mis on asteroidivöö suurim objekt. Sellelt kääbusplaneedilt on leitud keerulisi orgaanilisi molekule, mis tekitavad küsimusi nende päritolu ja selle kohta, mida see Cerese potentsiaalsele elamiskõlblikkusele tähendab.

Nende keerukate orgaaniliste ainete päritolu on endiselt aruteluteema. Mõned arvavad, et need võisid Ceresele toimetada komeedi või mõne muu orgaanilise rikka löögikehaga, teised aga arvavad, et need võisid tekkida kääbusplaneedil endal soolase vee juuresolekul. Olenemata nende päritolust on neid molekule mõjutanud arvukad mõjud, mis on Cerese pinnale armistunud.

Ameerika Geoloogiaühingu GSA Connects 2023 koosolekul esitletud uued uuringud on selgitanud, kuidas need mõjud on mõjutanud Ceresi orgaanikat ja mida see tähendab nende päritolu kindlaksmääramisel ja kääbusplaneedi elamiskõlblikkuse hindamisel.

Johns Hopkinsi rakendusfüüsika laboratooriumi planeediteadlase Terik Daly juhitud uurimus näitab, et orgaanika on arvatust laiemalt levinud ja näib olevat vastupidav Cerese-laadsete tingimuste mõjudele. See viitab sellele, et orgaaniliste ainete esinemine Ceresel võib olla tavalisem ja on kääbusplaneedi vägivaldse ajaloo üle elanud.

Cerese orgaanikale avaldatavate mõjude paremaks mõistmiseks viis uurimisrühm NASA Amesi vertikaalsete relvade piirkonnas läbi rea katseid. Need katsed kordasid Cerese tüüpilisi löögitingimusi, võimaldades otsest võrdlust Dawni kosmoseaparaadi kogutud andmetega.

Lisaks kasutas meeskond uut andmeanalüüsi tehnikat, mis ühendas Dawni kaamera ja pildispektromeetri andmed. See võimaldas neil orgaanikat üksikasjalikumalt uurida ja saada ülevaadet nende päritolust.

Üldiselt aitab see uuring meie arusaamist keeruliste orgaaniliste ainete olemasolust Ceresil ja nende vastupidavusest mõjudele. Tulevikus plaanitakse seda kääbusplaneedi edasi uurida, lootuses avastada rohkem vihjeid selle elamiskõlblikkuse ja elupotentsiaali kohta väljaspool Maad.

