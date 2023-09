MIT-i bioloogid avastavad valgu, mis moodustab tuumas biomolekulaarset kondensaati

MIT-i bioloogid on tuvastanud valgu nimega TCOF1, mis on oluline biomolekulaarse kondensaadi, mida tuntakse fibrillaarse keskuse (FC) moodustamiseks rakkude tuumas. Tuum on rakuorganell, mis vastutab ribosoomide tootmise eest. FC moodustumine on märkimisväärne, kuna see kujutab endast evolutsioonilist muutust, mis toimus umbes 300 miljonit aastat tagasi tuuma organisatsioonis.

Uurimisrühm oletab, et kondensaatide evolutsioon tuumas võis toimuda ribosoomide kokkupanemise sujuvamaks muutmiseks erinevate biokeemiliste reaktsioonide lahterdamise kaudu. FC moodustumise ja funktsiooni mõistmine võib anda ülevaate teiste kondensaatide arengust rakkudes.

Varem oli meeskond tuvastanud valgupiirkonna, mis oli rikas madala keerukusega piirkondadega (LCR), mis näis olevat seotud kondensaadi moodustumisega. LCR-id on aminohapete järjestused, mida korratakse mitu korda. Teadlased leidsid, et TCOF1, glutamaadirikaste LCR-idega nukleolaarvalk, mängib biomolekulaarsete sõlmede koostamisel otsustavat rolli.

Kui TCOF1 ekspresseeritakse rakkudes, moodustuvad kondensaadid, sealhulgas valgud, mida tavaliselt leidub FC-s. See avastus võimaldab teadlastel FC funktsiooni hõlpsamini uurida ja annab aluse teiste kondensaatide moodustumise ja rollide uurimiseks rakkudes.

See MIT-i bioloogide poolt läbi viidud uuring pakub väärtuslikku teavet biomolekulaarsete kondensaatide moodustumisest tuumas ja nende võimalikust mõjust rakuprotsessidele. Uuring avaldati ajakirjas Cell Reports.

Allikad:

– MIT: Massachusettsi Tehnoloogiainstituut on mainekas erauuringute ülikool Cambridge'is, Massachusettsis.

– Cell Reports: Cell Pressi avaldatud eelretsenseeritud teadusajakiri, Elsevieri jäljend, mis annab teada uutest bioloogilistest arusaamadest erinevates bioteaduste valdkondades.