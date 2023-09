Uuring tuvastab potentsiaalse molekulaarse seose COVID-19 ja kognitiivsete sümptomite vahel

Ajakirjas PNAS Nexus avaldatud uuring on paljastanud potentsiaalse molekulaarse seose COVID-19 ja nakatunud inimeste kognitiivsete sümptomite, nagu "aju udu" vahel.

On täheldatud, et COVID-19 nakkus võib Alzheimeri tõbe halvendada patsientidel, kellel see haigus juba on. Lisaks võib inimestel, kes on nakatunud COVID-19, olla suurem risk haigestuda Alzheimeri tõve võrreldes nendega, kes pole nakatunud.

Cristina Di Primio ja tema kolleegide juhtimisel uurisid teadlased SARS-CoV-2 nakkuse mõju Alzheimeri tõvega seotud biokeemiliste muutuste arengule. Nad viisid läbi katseid, kasutades inimese neuroblastoomi rakukultuure ja hiiri.

Uuringu tulemused näitasid, et kui SARS-CoV-2 viirus nakatab närvirakke või hiirte aju, interakteerub see mikrotuubulitega seotud valguga, mida nimetatakse Tauks. Alzheimeri tõvega inimestel on Tau teadaolevalt sassis ja kleepub neuronitesse. Viirus põhjustab Tau hüperfosforüülimist spetsiifilistes seondumiskohtades, mis on sarnased valgu käitumisega Alzheimeri tõvega patsientidel.

Tau hüperfosforüülimine suurendab agregaatide moodustumise tõenäosust. Lisaks täheldasid teadlased nakatunud rakkudes lahustumatu Tau märkimisväärset suurenemist, mis viitab valgu patoloogilistele muutustele.

Jääb ebaselgeks, kas need muutused on viiruse otsene tagajärg või osa raku kaitsereaktsioonist, et vältida viiruse replikatsiooni. Nende leidude mõju täielikuks mõistmiseks on vaja täiendavaid uuringuid.

Selle potentsiaalse molekulaarse seose avastamine COVID-19 ja kognitiivsete sümptomite vahel toob esile viiruse ja neuroloogilise tervise vahelise keerulise seose. See avab võimalused tulevasteks uuringuteks, et uurida strateegiaid kognitiivsete häirete ennetamiseks või raviks COVID-19 patsientidel.

Cristina Di Primio jt, Raske ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus 2 infektsioon põhjustab neuronites Tau patoloogilise signaali, PNAS Nexus (2023).