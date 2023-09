By

Araabia maailm kogub ülemaailmses kosmosevõistluses tunnustust, kusjuures ajalugu teevad astronaudid nagu AÜE sultan Al Neyadi ja Saudi Araabia Rayyanah Barnawi. Venemaa kosmonautidest ja Hiina taikonautidest inspireerituna on üha hoogustunud nende araabia kosmoseuurijate identifitseerimine "najmonautidena".

Mõiste "najmonaut" võtsid kasutusele kosmoseekspert Lisa La Bonte ja Emiraatide teadlane dr Mejd Alsari. See ühendab araabia sõna "najm", mis tähendab tähte, ja kreeka sõna "naut", mis tähendab meremeest. 2020. aastal käivitasid La Bonte ja Alsari veebisaidi, mis on pühendatud Araabia kosmosemissioonide reklaamimisele ja piirkonna kosmoseuurijatele konkreetse identiteedi pakkumisele.

Kuigi ükski kosmoseorganisatsioon pole terminit "najmonaut" ametlikult omaks võtnud, kogub see meedias tähelepanu. Ühendkuningriigi ajaleht The Guardian kasutas seda terminit dr Al Neyadile antud intervjuus, viidates selle kasvavale tuntusele.

Astronautideks nimetatakse tavaliselt neid, kes lendavad kosmosesse. Mõiste "astro" tähendab tähte ja arvatakse, et see on inspireeritud 18. sajandil õhupallimeeste kohta kasutatud terminist "aeronaut". Emiraatide ja Saudi Araabia kosmoseuurijaid nimetavad nende vastavad kosmoseagentuurid astronautideks. Samamoodi kasutavad USA, Kanada, Euroopa ja Jaapan oma kosmoserändurite kohta terminit "astronaut".

Venemaa nimetab oma astronaute kosmonautideks, Hiina aga taikonautideks. Eesliide "taikong" tähendab hiina keeles ruumi. India on tõusmas ka kosmoseuuringute tugeva mängijana, plaanides lähiaastatel saata oma esimesed astronaudid, mida võib nimetada vyomanautideks.

Araabia maadeavastajate, nagu Al Neyadi ja Barnawi, saavutused rõhutavad araabia maailma kasvavat tähtsust kosmoseuuringute vallas. Kuna üha rohkem araabia riike kavatseb oma kodanikke kosmosesse saata, võib mõiste "najmonautid" saada laiemalt aktsepteerituks, tunnustades araabia seiklejate kultuurilist ja tehnoloogilist panust avakosmoses.

Mõisted:

– "Najmonaut": loodud termin Araabia kosmoseuurijate identifitseerimiseks. Ühendab araabia sõna "najm" (täht) ja kreeka sõna "naut" (madrus).

– „Astronaut”: termin, mida tavaliselt kasutatakse kosmosesse reisijate kirjeldamiseks. Tuletatud eesliitest "astro", mis tähendab tähte.

– “Kosmonaut”: Venemaal kasutatav termin astronautide tähistamiseks.

– „Taikonaut”: Hiinas kasutatav termin astronautide tähistamiseks. Tuletatud eesliitest "taikong", mis tähendab ruumi.

– "Vyomanaut": mõistet kasutatakse Indias väidetavalt astronautide tähistamiseks, kuigi selle avalik kasutamine on ebaselge.

Allikad:

– The Guardian (intervjuu dr Al Neyadiga)

– Täiendavad uuringud ja teave