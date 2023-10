Neptuuni uurimine: uus ettepanek missiooniks äärepoolseimale planeedile

Planeediteadlased on meie päikesesüsteemi äärepoolseimast planeedist Neptuunist juba ammu lummatud, kuid selle äärmise kauguse tõttu on kosmoseaparaadi saatmine Neptuuni orbiidile või maandumisele osutunud märkimisväärseks väljakutseks. Rühm teadlasi on aga esitanud radikaalselt uue idee tulevaseks Neptuuni missiooniks, mis hõlmab Neptuuni suurima kuu Tritoni õhukese atmosfääri kasutamist.

Hiljutises artiklis rõhutasid teadlased NASA täispuhutava aeglustaja (LOFTID) madala maa orbiidi lennukatse edukat lõpuleviimist 2022. aastal. Nad tegid ettepaneku kasutada LOFTID-sarnast seadet, mida nimetatakse aeroshelliks, et aeglustada kosmoselaeva lähenemist. Triton. Vaatamata sellele, et Tritoni atmosfäär on alla 1/70,000 XNUMX Maa atmosfääri õhurõhust, leidsid teadlased, et see võib siiski piisavalt aeglustada, et kosmoselaev pääseks Neptuuni ümbritsevale orbiidile.

Selle saavutamiseks peaks orbiiter laskuma Tritoni pinnast kuni 6 miili (10 kilomeetri) kõrgusele. Erinevalt teistest missiooniideedest vähendab Tritoni oluliste mäeahelike puudumine katastroofilise kokkupõrke ohtu. Teadlaste hinnangul võib aeroshelli tehnikat kasutades Neptuuni missiooni lõpule viia vaid 15 aastaga, mis on oluliselt lühem kui praegused missioonikontseptsioonid.

Lisaks annaks see kavandatud missioon võimaluse uurida Tritonit, mida peetakse üheks omapärasemaks objektiks päikesesüsteemis. Arvatakse, et see on püütud Kuiperi vöö objekt ja Tritoni lähivaade vaid mõne kilomeetri kõrguselt selle pinnast annaks väärtuslikke teaduslikke teadmisi.

Kuigi tagasipöördumismissioon Neptuunile esitab oma tohutu kauguse tõttu palju väljakutseid, pakub see uuenduslik ettepanek paljutõotavat lahendust. Tritoni atmosfääri võimendades saaksid teadlased ületada mõned takistused, mis on seotud mõistatusliku planeedi jõudmisega ja selle ümber tiirlemisega. Selle ettepaneku elluviimiseks on vaja täiendavaid teadusuuringuid ja tehnoloogilisi edusamme.

Mõisted:

1. LOFTID – täispuhutava aeglustaja madala maa orbiidi lennukatse, NASA programm, mis on loodud täispuhutava kilbi väljatöötamiseks, et kaitsta kosmoseaparaate atmosfääri laskumisel.

2. Aeroshell – kaitsekesta või -kilp, mida kasutatakse atmosfääri sisenemisel kosmoselaeva kiiruse vähendamiseks ja selle kaitsmiseks äärmise kuumuse eest.

3. Kuiperi vöö – Neptuunist kaugemal asuv Päikesesüsteemi piirkond, mis sisaldab arvukalt väikeseid jäiseid kehasid ja mida peetakse varase Päikesesüsteemi jäänukiks.

Allikas: allikaartikkel ei anna konkreetset URL-i.