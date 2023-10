Uued tööriistad astronautidele: kosmosekäigu väljakutsete ja uuenduste uurimine

By

Kaks hulljulget kosmonauti alustasid kolmapäeval, 25. oktoobril Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) juures kosmoseskõnni, kogedes põnevat jahutusvedeliku leket, mida oli täheldatud kuu alguses. Oleg Kononenko ja Nikolai Chub, mõlemad Venemaa kosmoseagentuurist Roscosmos, asusid innukalt oma sõidukivälisele tegevusele (EVA), mille ülesandeks oli dokumenteerida ja isoleerida jahutusvedeliku leke radiaatorist.

Kosmosekõnni ajal jälgis Kononenko tähelepanelikult kogunevat ammoniaaki, mis oli moodustanud kasvava "tilga" või "tilga". See ainulaadne vaade viis ühe tema lõa saastumiseni, mis tuli kinnitada kotti ja jätta kosmosejaamast välja. Mürgise jahutusvedelikuga võimalikeks kohtumisteks valmistunud kosmonaudid puhastasid usinalt oma skafandreid ja tööriistu, et tagada, et ammoniaagist ei satuks tagasi jaama.

Radiaatorit dokumenteerides avastas Kononenko jahmatava vaatepildi: paneelide pinnal arvukalt ühetaolisi auke. Huvitatud, võttis ta raadio teel Moskva missiooni juhtkonna lennujuhtidele, kirjeldades, et neil on "väga ühtlased servad, nagu oleks neist läbi puuritud". Nende aukude kaootiline jaotus lisab selle juhtumiga seotud mõistatust.

Arvatakse, et ammoniaagi jääk, mis lekkis ventiilide sulgemisel, aitas kaasa "laiku" tekkele. Vene insenerid analüüsivad hoolikalt kosmonautide kogutud andmeid, et selgitada välja lekke põhjus ja töötada välja lahendused radiaatorite edaspidiseks hoolduseks.

Lisaks paigaldasid Kononenko ja Chub selle kosmosekõnni ajal Nauka mitmeotstarbelisele laborimoodulile sünteetilise radari sidesüsteemi. See uus süsteem mängib Maa keskkonna jälgimisel otsustavat rolli. Nad lasid välja ka väikese kuubikujulise nanosatelliidi, mis on mõeldud päikesepurje tehnoloogia testimiseks. Kuigi päikesetiivad ei ulatunud plaanipäraselt välja, testis missioon edukalt kasutuselevõtumehhanismi.

See põnev 7-tunnine ja 41-minutiline kosmosekäik lõppes Poiski mooduli õhuluku luugi sulgemisega. Kokku tähistas see Chubi esimest ja Kononenko muljetavaldavat kuuendat kosmoseskäiku, viies tema kumulatiivse kosmoseskõnni aja muljetavaldavale 41 tunnile ja 43 minutile.

FAQ:

K: Mis oli kosmosekäigu eesmärk?

V: Kosmosekäigu eesmärk oli dokumenteerida ja isoleerida jahutusvedeliku leke ISS-i välisest radiaatorist.

K: Mida kosmonaudid kosmosekõnni ajal vaatlesid?

V: Nad märkasid jahutusvedeliku kasvavat "laiku" või "tilka" ning radiaatori pinnal oli arvukalt ühtseid auke.

K: Kuidas kogutud andmeid kasutatakse?

V: Venemaa insenerid analüüsivad andmeid, et teha kindlaks lekke põhjus ja töötada välja lahendused radiaatori edaspidiseks hoolduseks.

K: Milliseid muid ülesandeid kosmosekõnni ajal tehti?

V: Kosmonautid paigaldasid sünteetilise radari sidesüsteemi ja vabastasid nanosatelliidi, et katsetada päikesepurje tehnoloogiat.

K: Kui pikk kosmosekäik kestis?

V: Kosmosekõnd kestis 7 tundi ja 41 minutit.

Allikad: NASA TV, Venemaa Föderaalne Kosmoseagentuur (Roscosmos)