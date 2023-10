Tuvastati vanim ja kaugeim kiire raadiosaade, mis nihutab meie universumi mõistmise piire

Murrangulise avastusega on Macquarie ülikooli ja Swinburne'i tehnikaülikooli teadlased tuvastanud vanima ja kõige kaugema kiire raadiopurske (FRB), mis eales tuvastatud. Ajakirjas Science avaldatud uuring näitab, et FRB-d pakuvad viisi galaktikatevahelise aine uurimiseks ja laiendavad meie teadmisi universumist.

FRB 20220610A tähistatud raadiosaake jäädvustas raadioteleskoop ASKAP 10. juunil 2022. Säte sai alguse kosmilisest sündmusest, mis vabastas vähem kui sekundiga uskumatul hulgal energiat, mis võrdub Päikese koguemissiooniga. üle 30 aasta.

Kasutades ASKAPi roogasid, suutsid teadlased määrata raadiosaaki täpse asukoha. Seejärel kasutasid nad Tšiilis asuvat ESO väga suurt teleskoopi (VLT), et otsida lähtegalaktikat, mis osutus vanemaks ja kaugemaks kui ükski teine ​​varem avastatud FRB.

See avastus toetab olemasolevaid teooriaid FRB päritolu kohta, kuna purse sai alguse ühinevate galaktikate kogumist. Samuti tõstab see esile praeguse teleskoobitehnoloogia piirangud, kuna me suudame vaadelda ja tuvastada FRB-sid ainult umbes kaheksa miljardi aasta jooksul.

Uuring kinnitab ka Macquarti seost, mille algselt pakkus välja Austraalia astronoom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, mis viitab sellele, et mida kaugemal on kiire raadiolaine, seda hajusamat gaasi see galaktikate vahel paljastab. See seos kehtib isegi FRB-de puhul, mis on üle poole teadaolevast universumist.

Praeguseks on täpselt kindlaks määratud umbes 50 FRB-d, millest peaaegu pooled on tuvastatud ASKAP-i abil. Teadlased usuvad, et on potentsiaali avastada veel tuhandeid selliseid kosmilisi nähtusi, sealhulgas kaugemates kohtades.

Kuigi FRB-de täpne põhjus on teadmata, rõhutab see uuring, et need pursked on kosmoses tavalised sündmused. Need pakuvad väärtuslikku teavet galaktikatevahelise aine tuvastamiseks ja universumi struktuuri mõistmiseks.

ASKAP on praegu juhtiv raadioteleskoop FRB-de tuvastamiseks ja asukoha määramiseks. Tulevased rahvusvahelised SKA teleskoobid, mida praegu ehitatakse Lääne-Austraalias ja Lõuna-Aafrikas, ületavad eeldatavasti ASKAPi võimalused, võimaldades astronoomidel tuvastada veelgi iidsemaid ja kaugemaid FRB-sid.

Üldiselt nihutab see murranguline avastus meie arusaama universumist ja kinnitab veel kord kiirete raadiopurskete tähtsust kosmose saladuste lahtiharutamisel.

Allikad: Science, Macquarie Ülikool, ESO/M. Kornmesser