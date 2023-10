Noored okkakrooni meritähed taluvad kuumalaineid, kujutades korallriffidele suuremat ohtu

Sydney ülikooli merebioloogide hiljutised uuringud on toonud valgust noorte okkakroonsete meritähtede vastupidavusele kuumalainete suhtes, tekitades muret kliimamuutustest põhjustatud korallriffide kahjustuste võimaliku süvenemise pärast. Okaskroon meritäht on pärit Suurest Vallrahust ja on teadaolevalt üks olulisemaid korallide kiskjaid. Nende tekitatud kahju on korallide suremuse poolest tsüklonite ja pleekimissündmuste järel teisel kohal.

Professor Maria Byrne'i juhitud ja ajakirjas Global Change Biology avaldatud uuring näitas, et okkakrooniga meritähte noored on võimelised taluma kõrget kuumust, mis on korallidele surmav. See vastupidavus võimaldab neil kuumalaineid üle elada ja jätkata oma elutsüklit lihasööjate kiskjatena, kes toituvad äsja taaskasvavatest korallidest.

Leiud näitavad, et isegi kui täiskasvanud okkakroonsete meritähtede populatsioon kliimamuutustest tingitud ookeanide soojenemise tõttu väheneb, võivad taimtoidulised noored meritähed kannatlikult oodata õigeid tingimusi, et kasvada korallitoidulisteks kiskjateks. See võib kaasa tuua röövloomade populatsiooni taastumise ja korallriffide edasise kahjustamise.

Kliimamuutused põhjustavad juba korallide pleekimist ja surma, kui veetemperatuur tõuseb 1-3 kraadi võrra. Uuring näitas, et noored okkakroon-tähed taluvad kolm korda suuremat kuumuse intensiivsust, mis põhjustab korallide pleekimist. See võime koos sellega, et nad eelistavad korallide pleekimisest ja suremusest tekkinud killustiku elupaiku, võimaldab nende arvukust aja jooksul järk-järgult koguneda.

Teadlased tuvastasid ka tegurid, mis aitavad kaasa noore okkakroon-tähe ellujäämisele soojenevates tingimustes. Nende väike suurus vähendab nende füsioloogilisi vajadusi ja nende võime toituda mitmesugustest toiduallikatest, sealhulgas korallvetikatest, suurendab nende vastupidavust.

Uuringu kaasautori Matt Clementsi sõnul rõhutavad leiud pleegitamisest põhjustatud korallide suremuse potentsiaalset rolli okkakroonide meritähe puhangutele kaasaaitamisel. Looduslike röövloomade kadumine ja toitainete kogunemine vette mängivad samuti oma osa kliimamuutuste mõju korallriffidele.

Nende leidude mõju mere ökosüsteemidele ja korallriffide kaitsele on vaja täiendavaid uuringuid.

