Korallikoloonia suurus ja kuju määravad mere keerukuse ja tervise

Hiljuti Hilos asuva Hawai'i ülikooli magistrant Sofia Ferreira koostöös mereteadlastega läbi viidud uuring rõhutab korallide kolooniate suuruse ja kuju tähtsust mere ökosüsteemide keerukuse ja tervise määramisel. Ajakirjas Nature avaldatud uuring keskendus ennustamisele, kuidas Guami korallrifid mõjutavad elupaikade keerukust.

Korallid on looduse arhitektid, kujundades mereliikidele erinevaid elupaiku ja varjupaiku. Ferreira meeskond kasutas kõrgtehnoloogilisi veealuseid kaameraid ja 3D-fotogrammeetria tehnikaid, et kaardistada 208 Guami ümbritsevat korallriffi. Nad hindasid individuaalselt üle 12,000 XNUMX koralli, jäädvustades nende suuruse ja kasvukuju.

Uuring näitas, et iga korallikoloonia kõverus ja nurk mängib olulist rolli paljude mereliikide säilitamisel. Uurijad jõudsid järeldusele, et korallikolooniate suurus ja morfoloogia ennustavad tugevalt Guami riffide elupaikade keerukust ning need tuleks kaasata korallriffide seireprogrammidesse.

Korallriffid seisavad silmitsi kasvavate ohtudega nii kohalike kui ka globaalsete stressitegurite poolt. Nende ökosüsteemide sisemise toimimise mõistmine on nende säilimise jaoks ülioluline. Ferreira loodab, et nende leiud pakuvad lootust ja annavad ülevaate tulevasteks uuringuteks, mis käsitlevad kõikuvate riffide elupaikade mõju riffidega seotud organismidele kliimamuutuste tingimustes.

See uuring aitab meil mõista korallikolooniate omaduste ja mere ökosüsteemi keerukuse vahelist keerulist seost. Saades ülevaate sellest, kuidas korallikolooniad oma ümbritsevat elupaika kujundavad, saavad teadlased nende elutähtsate ökosüsteemide kaitsmiseks välja töötada tõhusamad kaitsestrateegiad.

