Kõik neli RS-25 mootorit on paigaldatud NASA Artemis 2 Core Stage'ile

NASA Artemise programm, mille eesmärk on saata astronaudid Kuule, jõudis olulise verstapostini, kui kõik neli RS-25 mootorit paigaldati Core Stage-2-le, et neid saaks kasutada Artemis 2 missioonil. Mootorid kinnitati edukalt tõukejõu- ja avioonikasüsteemile, mis tähistab programmi suurt sammu edasi. 212 jala kõrgusel põhilaval on kaks suurt vedela raketikütuse paaki ja neli RS-25 mootorit.

Paigaldusprotsess algas septembri alguses, lõplik mootor paigaldati 20. septembril. NASA on teatanud, et kõigi nelja mootori lavale kinnitamine ja paigaldamine on aeganõudev protsess, mis hõlmab erinevate komponentide kinnitamist ning katsete ja kontrollide läbiviimist, et tagada nõuetekohane esitus.

Kuigi Core Stage-2 osas on tehtud edusamme, on Michoudi montaažirajatise keevitusprobleem ajutiselt aeglustanud Core Stage-3 tööd, mis on Artemis 3 missiooni jaoks ülioluline. NASA on siiski optimistlik, et lahendus leitakse. Core Stage-2 peaks valmima selle aasta lõpus, samas kui Core Stage-3 peaks valmima 2024. aasta lõpus või 2025. aasta alguses.

Lisaks mootoripaigaldistele on uuendatud RS-25 mootorid läbinud oma esimese sertifitseerimiskatse. Mootoreid testiti 550 sekundit, mis ületas nõutavat kestust 50 sekundiga. See test on esimene 12. aastaks kavandatud 2024 testist ja selle eesmärk on hinnata uute mootorikomponentide tõhusust.

Vaatamata edusammudele on NASA Artemise programm pälvinud kriitikat selle jätkusuutlikkuse ja kõrgete kulude pärast. Programmis kasutatud täielikult kulutatavat SLS Moon raketti on peainspektor pidanud taskukohaseks. NASA on siiski programmile pühendunud ja töötab rahaliste probleemide lahendamise nimel.

