Inimese rakud järgivad suuruse ja arvu mustrit

Hiljutises ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus avastasid McGilli ülikooli teadlased inimrakkudes põneva mustri, mis näib järgivat kogu organismis ühtlast matemaatilist sümmeetriat. Uuring näitab pöördvõrdelist seost rakkude suuruse ja arvu vahel, mis viitab nende muutujate vahelisele kompromissile.

Rakkude suurus ja arv mängivad inimkeha kasvus ja funktsioneerimises otsustavat rolli. Kuid siiani pole ükski põhjalik uuring uurinud nende tegurite vahelist seost kogu inimorganismis. Selle lünga täitmiseks kogus uurimisrühm andmeid enam kui 1,500 avaldatud allikast, et luua üksikasjalik andmekogum rakkude suuruse ja loenduse kohta peamiste rakutüüpide lõikes.

Uuringu tulemused näitavad, et kui raku suurus suureneb, väheneb rakkude arv ja vastupidi. See tähendab, et teatud suurusklassi rakud annavad keha kogu rakkude biomassi võrdse panuse. Rakkude suuruse ja arvu suhe kehtib erinevates rakutüüpides ja suurusklassides, mis näitab homöostaasi järjekindlat mustrit.

Teadlaste hinnangul on meeste kehas ligikaudu 36 triljonit rakku, naistel ligikaudu 28 triljonit rakku ja kümneaastasel lapsel ligikaudu 17 triljonit rakku. Rakkude biomassi jaotuses domineerivad lihas- ja rasvarakud, samal ajal kui punased verelibled, trombotsüüdid ja valged verelibled mõjutavad oluliselt rakkude arvu.

Huvitav on see, et iga rakutüüp säilitab iseloomuliku suurusvahemiku, mis jääb inimese arengu jooksul ühtlaseks. See muster on imetajate liikide vahel ühtlane, mis viitab rakubioloogia aluspõhimõttele.

Üldiselt heidab see uuring valgust rakkude suuruse ja inimkeha arvu vahelisele keerulisele seosele. Leiud annavad väärtuslikku teavet rakkude arengu ja toimimise kohta, avades uusi võimalusi edasiseks uurimiseks bioloogia valdkonnas.

