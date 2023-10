Millest komeedid on valmistatud ja kust nad tulevad?

Komeedid on taevaobjektid, mis haaravad meie kujutlusvõimet oma heledate triipudega taevas ja pikkade sabadega. Kuid kas olete kunagi mõelnud, millest komeedid on valmistatud ja kust need tulevad?

Komeedid on tegelikult meie päikesesüsteemi moodustumise jäägid umbes 4.5 miljardit aastat tagasi. Suurem osa gaasist, tolmust, kivimist ja metallist jõudis Päikesele ja planeetidele, kuid mida ei püütud kinni püüda, tekkisid komeedid ja asteroidid.

Komeete nimetatakse sageli "määrdunud lumepallideks" või "jäisteks poripallideks", kuna need on kivimite, tolmu, jää ning külmunud gaaside ja molekulide tükid. Komeedi tuum on nendest materjalidest koosnev tuum.

Tuuma ümbritseb kohev, lumekoonuse sarnane jääkiht ja tihe kristalne koorik. Maakoor tekib siis, kui komeet jõuab Päikesele lähedale ja selle väliskihid kuumenevad. Väljast krõbeda ja koheva seest komeete on võrreldud friteeritud jäätisega.

Enamik komeete on vaid mõne miili laiused, suurim teadaolev komeet on umbes 85 miili lai. Need on suhteliselt väikesed ja tumedad, mistõttu on need nähtavad ainult siis, kui nad jõuavad Päikesele lähedale.

Kui komeet läheneb Päikesele, siis see kuumeneb ja läbib protsessi, mida nimetatakse sublimatsiooniks. See on siis, kui külmunud gaasid ja molekulid komeedi pinnal muutuvad otse tahkest ainest gaasiliseks. Vabanenud gaas ja tolm moodustavad komeedi ümber pilve, mida nimetatakse koomaks.

Kooma suhtleb Päikesega ja loob kaks saba. Ioonisaba koosneb gaasist ja on sinist värvi. Tolmusaba moodustub sublimatsiooni käigus eralduvatest tolmuosakestest ja peegeldab päikesevalgust, andes sabale kumera kuju.

Komeetidel on väga ekstsentrilised orbiidid, mis tähendab, et neil on piklikud ovaalid äärmuslike trajektooridega, mis viivad nad nii Päikesele lähedale kui ka sellest kaugele. Nad veedavad suurema osa ajast Päikesesüsteemi kaugetes piirkondades, liikudes aeglaselt läbi välimiste piirkondade.

Arvatakse, et paljud komeedid pärinevad Oorti pilvest, väikestest päikesesüsteemi kehadest koosnevast ümmargusest kestast, mis ümbritseb meie päikesesüsteemi. Oorti pilvest pärit komeetidel on pikad, üle 200 aasta pikkused tiirlemisperioodid ja neid nimetatakse pikaajalisteks komeetideks.

Lühiajaliste komeetide tiirlemisperioodid on seevastu alla 200 aasta. Mõned lühiajalised komeedid pärinevad Kuiperi vööst, Neptuunist kaugemal asuvast asteroidivööst. On ka Jupiteri perekonna komeete, mille tiirlemisperiood on alla 20 aasta ja mis ulatuvad ainult Jupiteri orbiidini.

Komeedid veedavad sisemises Päikesesüsteemis suhteliselt lühikest aega, heledamaks lähenedes Päikesele, enne kui nad hääbuvad ja naasevad välisesse päikesesüsteemi.

Komeedid köidavad jätkuvalt meie uudishimu ja annavad ülevaate meie päikesesüsteemi päritolust.

Allikad:

- "Millest on komeedid tehtud?" NASA poolt

– Space.com “Komeedid: faktid ja teave”.