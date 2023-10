Massiivne komeet läheneb Maale: 12P/Pons-Brooks

Kolossaalne komeet, mis on Mount Everestist kolm korda suurem, suundub Maa poole. Tuntud kui 12P/Pons-Brooks, on selle tohutu taevaobjekti hinnanguline läbimõõt 18.6 miili. Komeedi tuum sisaldab krüomagmat, jää, tolmu ja gaasi segu. Hiljuti plahvatas komeet teist korda nelja kuu jooksul, saades tagasi oma iseloomulikud "sarvilised" tunnused.

Plahvatus toimub siis, kui päikesekiirgus mõjutab komeedi sisemust, põhjustades rõhu tõusu ja vallandades plahvatuse. Komeedi külm sisu paiskub seejärel läbi tuumas olevate lõhede kosmosesse, luues sarvetaolise välimuse. Richard Miles Briti astronoomiaühingust (BAA) oletab, et krüovulkaaniliste ventilatsiooniavade omapärane kuju koos ummistustega viib materjali väljasaatmiseni ainulaadse voolumustri järgi.

Huvitav on see, et 12P on üks vähestest komeetidest, millel on teadaolevalt aktiivsed jäävulkaanid. BAA on komeeti tähelepanelikult jälginud ja tuvastas 5. oktoobril teise plahvatuse. Selle plahvatuse ajal täheldatud suurenenud heledus oli tingitud laienenud koomast, tuuma ümbritsevast gaasi- ja tolmupilvest, peegelduvast täiendavast valgusest. Plahvatuspildid jäädvustas Jose Manuel Pérez Redondo 2.0-meetrise põhjapoolse Faulkesi teleskoobiga Hawaiil Maui saarel.

Hoolimata praegusest trajektoorist Maa suunas, on 12P/Pons-Brooksi lähimat lähenemist oodata alles 21. aprillil 2024. Kui see on palja silmaga nähtav, on see astronoomide jaoks oluline sündmus. Siiski kulub üle sajandi, enne kui komeet meie lähedusse naaseb, järgmine ennustatakse naasmist aastal 2095. Õnneks on see Maast 232 miljoni km kaugusel.

See komeet on teadlastele teada olnud juba mõnda aega. Selle avastas esmakordselt Jean-Louis Pons 12. juulil 1812 ja hiljem avastas selle iseseisvalt uuesti William Robert Brooks aastal 1883. Seetõttu nimetatakse seda 12P/Pons-Brooksiks. Juulis toimunud purse oli 69P puhul esimene 12 aasta jooksul, kusjuures kooma laienes tuumast 7,000 korda laiemaks.

Hiljutise plahvatuse ajal tekkinud kooma suurus on endiselt ebakindel, kuid BBA teatel oli see kaks korda intensiivsem kui eelmisel suvel. Kuna teadlased jätkavad selle massiivse komeedi uurimist, toob selle teekond Maa poole kaasa põneva taevasündmuse, mida astronoomid innukalt ootavad.

Mõisted:

- Krüomagma: komeetides leiduv jää, tolmu ja gaasi segu.

– Tuum: komeedi tahke tuum.

– kooma: komeedi tuuma ümbritsev gaasi- ja tolmupilv.

Allikad:

- Briti Astronoomia Assotsiatsioon (BAA)

– LiveScience