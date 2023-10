Oktoober ja november on meteoorivaatluseks suurepärased kuud ning 2023. aasta pole erand. Sel aastal on eriline põhjus olla valvas, sest novembrikuu Taurid Fireballsi allikas komeet 2P Encke jõuab 22. oktoobril periheeli. Kahjuks ei ole komeedi tänavune ilmumine Maaga seotud vaatlejatele soodne. See on madalal koiditaevas, vaid nelja kraadi kaugusel Päikesest, kui see jõuab oma orbiidi kaugemal pool periheeli.

Komeedi 2P Encke tiirlemisperiood on 3.3 aastat ja see on osa suuremast sülemist, mida tuntakse Encke (või Tauridi) kompleksina. See tiirleb Merkuuri orbiidil ja ulatub Marsi ja Jupiteri vahelise asteroidivööni. Komeedi järgmine soodne möödumine toimub alles 11. juulil 2030.

Tauridi meteoorid, tuntud ka kui Halloweeni tulekerad, toodavad kahte voolu, mis on aktiivsed oktoobri lõpust novembri keskpaigani. Kuigi neil on madal kiirus, vaid viis meteoori tunnis, on nad kurikuulsad tulekerade tootmise poolest. Sel aastal on jahimehe täiskuu 28. oktoobril, kuid hele Kuu ei tohiks tulekerade nähtavust takistada.

Teised meteoorisajud, millele sel hooajal tähelepanu pöörata, on orioniidid, mis saavutavad haripunkti pühapäeva, 22. oktoobri hommikul, eeldatavasti 20 meteoori tunnis. Leoniididel, mis saavutavad haripunkti 18. novembri paiku, on eeldatavasti madalam kiirus, vaid 15 meteoori tunnis. Siiski on tõendeid selle kohta, et võime läheneda Leonidi oja vanemale rajale, mis võib kaasa tuua aktiivsuse suurenemise.

Meteoorisadu ajal saate jälgida meteoore nende vastavate tähtkujude kiirguseni. Näiteks kui saate jälgida meteoori Orionini, on see Orioniid ja kui saate selle tagasi Lõvini, on see Leoniid.

Üldiselt võib öelda, et kuigi komeedi 2P Encke nähtavus võib sel aastal olla piiratud, on Tauridide meteooride ja muude meteoorisadudega veel palju oodata.

Allikad:

- Kas komeet 2/P Encke ja Tauridi meteoorid "petavad" või "ravivad" vaatlejaid sel aastal?

- https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/