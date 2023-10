Astronoomid märkavad linnasuurust komeeti, mis suundub Maa poole

Astronoomid avastasid jäätuvate krüovulkaanidega linnasuuruse komeedi, mis suundub Maa poole. Nimega 12P/Pons-Brooks on see hiiglaslik kosmosekivi ligikaudu kolm korda suurem kui Mount Everest. See on klassifitseeritud krüovulkaaniliseks komeediks, mis tähendab, et tegemist on külma vulkaaniga, mis kiirgab kogu meie päikesesüsteemis pidevalt jäist prahti. Komeet järgib 71-aastast tiiru ümber Päikese ja inimesed jälgisid seda viimati 1954. aastal. Hiljuti avastasid astronoomid komeedist uued kujutised, mis paljastasid kaks sellest välja ulatuvat sarve.

Heraklese tähtkujus asuv komeet teeb oma lähima möödasõidu Maale 21. aprillil 2024. Ennustatakse, et see jõuab magnituudini +4, mis näitab tema heledust taevas. Madalam suurusnumber näitab heledamat objekti. Võrdluseks, Põhjatähe suurus on +2. Seega võib komeet olla palja silmaga nähtav 2024. aasta mais ja juunis ning selle eredaim punkt on prognooside kohaselt 2. juunil. Pärast Maale lähenemist on 12P/Pons-Brooks inimestele taas nähtav alles 2095. aastal. .

Allikad: puuduvad