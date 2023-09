Edukaks Colorado matkaks valmistumine: koolitus, varustus, toit ja harjumine

By

Minu katsel 2022. aastal Colorado Trailil matkata pidin pärast 220 miili raja maha jätma. Otsustasin 2023. aasta augustis uuesti proovida, mõistsin, et pean tegema mõned muudatused. See artikkel toob esile peamised valdkonnad, kus ma tegin kohandusi – treenimine, varustus, toit ja harjumine –, et suurendada oma võimalusi edukaks lõpetamiseks.

Oma koolituse parandamiseks tuvastasin oma varasemas lähenemisviisis mõned lüngad. Kuigi olin palju matkanud ja trepist ronimise oma rutiini kaasanud, mõistsin, et vajan sihipärasemat kardiotreeningut ja täiendavat jõutreeningut. Järgisin kindlat 8-nädalast programmi, mis ühendas jõutreeningu, regulaarse kardio ja üha raskemate raskustega matkad. Seattle'is elades kasutasin trepist ülesronimiseks avalikke välistreppe. Küll aga sai mu treeningud külma kätte, mistõttu jäin mõned plaanitud reisid vahele. Nendele tagasilöökidele vaatamata jõudsin rajale kindla otsusega ületada kõik väljakutsed.

Varustuse osas võtsin eesmärgiks vähendada jalgade raskust, et vältida tekkinud plantaarfastsiidi ägenemist. Tegin kolm suuremat muudatust: Durston X-Mid Pro 2P vahetas mu eelmise telgi välja kergema variandi vastu, täiendasin oma seljakoti Gossamer Gear Mariposa 60 vastu ning leidsin Altra Olympus 5-st õiged jalanõud, mis pakkusid vajalikku tuge ja varbakasti ruumi.

Tegeledes probleemiga, et ei saa rajal piisavalt kaloreid tarbida, liitusin Backcountry Foodie'ga, mis on tagamaal seiklejatele mõeldud ressurss, mis keskendub toitumisele, retseptidele ja toidukorra planeerimisele. Lisasin oma toidukordadesse vedelaid valikuid, eriti hommikusöögiks. Panin ka oma Garmini kellale äratuse, mis tuletab mulle meelde, et ma söön iga kord, kui kulutasin matka ajal 500 kalorit.

Kõrgusega paremini kohanemiseks sain retsepti Diamoxi (atsetasoolamiidi) jaoks, mida kasutatakse tavaliselt kõrgusehaiguse ennetamiseks. Mu abikaasa ja mina saabusime Coloradosse kuus päeva enne minu alguskuupäeva, veetes aega Boulderi/Denveri piirkonnas, et kohaneda. Seejärel sõitsime Leadville'i, USA kõrgeima asutatud linna, mis andis väärtusliku proovikivi meie madala maandumisega kopsudele.

Oma treeningute, varustuse, toidu ja harjumise strateegia kohandamisega lootsin suurendada oma võimalusi Colorado Traili läbimiseks 2023. aastal. Kuigi väljakutsed ootavad veel ees, olin otsustanud neist üle saada ja oma matkaeesmärgid saavutada.

