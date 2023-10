Tsüklotronikiirguse emissioonispektroskoopia: paljutõotav lähenemisviis tabamatu neutriino massi mõõtmiseks

By

Rahvusvaheliste teadlaste meeskond on välja töötanud uue meetodi nimega Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES), et potentsiaalselt mõõta neutriino massi, mis on kaalumisest kõrvale hoidnud subatomaarne osake. Ajakirjas Physical Review Letters avaldatud uuring näitab projekti 8, CRES-i taga oleva koostöö lubadust mitte ainult mõõta neutriino massi, vaid heida valgust ka selle mõjule universumi varasele arengule.

Varasemad katsed on jõudnud neutriino massivahemiku kitsendamise piirini. Projekti 8 meeskond usub, et nende lähenemisviis, mis keskendub beeta-lagunemisele, kasutades triitiumi, vesiniku radioaktiivset varianti, võib anda vastuse. Enamiku detektoritehnoloogiat läbiva neutriino otsese tuvastamise asemel mõõdavad teadlased beeta-lagunemise ajal tekkivat vaba elektroni. Beeta-lagunemisest tulenevat "puuduvat" energiat võib seostada neutriino massi ja liikumisega.

Oma hiljutises uuringus näitasid projekti 8 teadlased CRES-i edukat kasutamist beeta-lagunemise jälgimiseks ja registreerimiseks. See meetod võib potentsiaalselt arvutada neutriino massi ja omadused. Meeskonna välja töötatud CRES-detektoril on potentsiaal ületada olemasolevat tehnoloogiat skaleeritavuse ja tundlikkuse poolest.

Meeskond jälgis üle 3,700 triitiumi beeta lagunemise sündmuse, mis tõestas nende katsesüsteemi tõhusust. Nüüd töötavad nad kujunduse kallal, et katset laiendada ja jäädvustada rohkem beetaversiooni lagunemise sündmusi. Lisaks töötavad nad välja meetodeid üksikute triitiumiaatomite tootmiseks, jahutamiseks ja püüdmiseks. Need edusammud on kriitilised eelmiste katsetega saavutatud tundlikkuse saavutamisel ja ületamisel.

Projekt 8 paistab silma oma uuendusliku lähenemise poolest, mitte ainult ei kohanda olemasolevaid tehnikaid, vaid loob täiesti uue meetodi. Koostöö seiklushimuliste inseneride ja praktilise mõtlemisega füüsikute vahel on viinud nende murranguliste arenguteni.

