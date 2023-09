Asteroidid: videomängudest päriseluni

Asteroidid, nii päriselus kui ka videomängudes, on viimasel ajal tekitanud korralikku segadust. Bethesda uue avatud maailma RPG Starfieldi mängijad on teatanud, et asteroidid järgivad neid kõikjal, kuhu nad ka ei läheks, isegi planeetide pinnal. Vahepeal on NASA eraldi päriselu arenduses valgustanud asteroidi, mis möödub täna Maast ülimalt lähedalt.

Kõnealune asteroid nimega Asteroid 2023 SJ läheneb Maale eeldatavasti täna, 6.4 miljoni kilomeetri kaugusel. Vaatamata sellele näiliselt suurele vahemaale on see astronoomilises mõttes tegelikult üsna lühike. Kiirusega 59,348 118 kilomeetrit tunnis liikuv asteroid ei kujuta endast ohtu Maa pinnale põrgata. Tegelikult ei klassifitseerita seda isegi potentsiaalselt ohtlikuks objektiks selle suhteliselt väikese suuruse tõttu, mille laius on hinnanguliselt 265–XNUMX jalga.

Asteroid 2023 SJ kuulub Apollo maalähedaste asteroidide rühma, mis on Maad läbivad kosmosekivimid, mille poolsuurteljed on suuremad kui Maal. See rühm on oma nime saanud 1862. aasta Apollo asteroidi järgi, mis avastati 1930. aastatel.

Huvitaval kombel avastasid teadlased hiljuti kolm tabamatut asteroidi, mis peituvad Päikese sära taga. Üks neist on viimase kaheksa aasta jooksul avastatud suurim potentsiaalselt Maale ohtlik objekt. Nende asteroidide asukoha kindlakstegemiseks ja vaatlemiseks kasutasid astronoomid Tšiilis asuvale Victor M. Blanco 4-meetrisele teleskoobile paigaldatud Dark Energy Camera (DECam).

Asteroidide leidmine ja jälgimine on potentsiaalse kokkupõrke ennetamiseks ülioluline, kuna need kosmosekivimid võivad Maale ohtu kujutada. Kuigi asteroidide kokkupõrke tõenäosus on haruldane, on nende suurus ja kokkupõrgete ajalugu muutnud need teadusringkondades murettekitavaks. Nii päriselus kui ka videomängude virtuaalmaailmas köidavad asteroidid jätkuvalt meie kujutlusvõimet ning tuletavad meelde kosmoseuuringute imesid ja riske.

