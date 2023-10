Uued uuringud näitavad, et Gröönimaa jääkiht on kriitilise künnise ohus

Ajakirjas Nature avaldatud uute uuringute kohaselt on Gröönimaa jääkilp lähenemas kriitilisele piirile, mis võib vallandada sulamise. Kuid uuring viitab ka sellele, et kui temperatuure piisavalt kiiresti alandada, võib jääkilp naasta stabiilsesse olekusse. See rõhutab globaalse soojenemise piiramise tähtsust 1.5 kraadini Celsiuse järgi või alla selle.

Gröönimaa jääkilp on üks paljudest potentsiaalsetest kliimamuutustest, mille pärast teadlased muret tunnevad. Selle künnise ületamine, kasvõi ajutine, võib kaasa tuua mitme meetri merepinna tõusu. Uuring näitab aga, et jahtumiseks ja sulamist intensiivistavate pöördumatute tagasisideahelate vältimiseks võib olla umbes 100 aastat või kauem.

Kui Gröönimaa jääkilbi suurus annab inimkonnale aega kohanemiseks, siis täielik sulamine tooks kaasa üle 7 meetri merepinna tõusu. Rannajoonte ja ühiskondade ümberkujundamine toimuks sadade või võib-olla tuhandete aastate jooksul. Seetõttu on vaja kiiresti tegutseda kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ja globaalse soojenemise piiramiseks.

Uuringu tulemused on kooskõlas varasemate uuringute ja Gröönimaa jääkilbi modelleerimisega. Isegi kui temperatuur on ajutiselt ületatud, rõhutab võime kiiresti stabiliseerida ja mõjusid tagasi pöörata kliimameetmete tähtsuse. Iga kümnendik kraad on oluline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja merepinna tõusu mõjude leevendamisel.

Gröönimaa jääkilp on alates 1998. aastast järjekindlalt kaotanud oma massi jäämägede ookeanisse poegimise ja suvise pinnasulamise tõttu. Viimase 20 aasta jooksul on see igas sekundis kaotanud ligikaudu 3.4 olümpiabasseini väärtuses magevett. Rohkem kui 20% ülemaailmsest meretaseme tõusust alates 2002. aastast on põhjustatud Gröönimaa jääkatte sulamisest.

Kliimamuutustega tegelemine praegu aitab vähendada meretaseme tõusu pikaajalisi tagajärgi ja kaitsta tulevasi põlvkondi rannikuerosiooni, üleujutuste ja muude sellega seotud probleemide eest.

