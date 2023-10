Sügav korallide pleegitamine India ookeanis: karm hoiatus kliimamuutuste mõjude eest

Teadlased on teinud murettekitava avastuse korallide sügava pleegitamise kohta India ookeanis, vaidlustades varasemaid uskumusi korallide vastupidavuse kohta ja tuues esile kliimamuutuste laiema mõju mere ökosüsteemidele. See murranguline leid paljastab sügavaimad tõendid korallriffide pleekimise kohta, mille kahjustused tekivad rohkem kui 90 meetri (300 jala) sügavusel ookeanipinnast.

India ookeani dipooli põhjustatud meretemperatuuri 30% tõusuga seotud korallikahjustused mõjutasid kuni 80% merepõhja teatud osades asuvatest riffidest. Varem arvati, et need sügavused on ookeani soojenemise suhtes vastupidavad. See avastus on aga karm hoiatus ookeanide temperatuuri tõusust põhjustatud kahju ja kliimamuutuste tõttu loodusmaailmale tekitatud varjatud kahju eest.

Plymouthi ülikooli teadlased, kes avaldasid oma uurimuse ajakirjas Nature Communications, kasutasid allveekaameraid otsepiltide edastamiseks oma uurimislaevale. Need pildid andsid esimese pilgu pleegitatud korallidele. Huvitav on see, et kuigi sügavamad riffid pleegisid, ei näidanud madalaveelised rifid kahjustusi.

Plymouthi ülikooli uurimisrühm on üle kümne aasta põhjalikult uurinud India ookeani keskosa, kasutades erinevaid meetodeid, et jälgida ja mõista piirkonna ainulaadset okeanograafiat ja elu. Esimesed tõendid korallide kahjustuste kohta leiti 2019. aasta novembris toimunud uurimiskruiisil, kus kasutati kaugjuhitavaid kaameratega varustatud veealuseid sõidukeid.

Uurimisreisi käigus kogutud andmete täiendav analüüs ning ookeanitingimuste ja temperatuuride satelliitseire käigus selgus, et kuigi pinnatemperatuurid vaevu ei muutunud, tõusis pinnaalune temperatuur märkimisväärselt. Termokliini süvenemine, mille põhjustas El Nino võimendatud piirkondlik vaste, oli lõpuks korallide pleegitamise algpõhjus.

Selle uuringu tagajärjed on olulised. See näitab mesofootiliste korallide ökosüsteemide haavatavust termilise stressi suhtes ja annab uusi tõendeid kliimamuutuste mõju kohta meie ookeanile. Mesofootiliste korallide suurenev pleegitamine toob kaasa korallide suremuse, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja nende riffide pakutavate kriitiliste ökosüsteemiteenuste vähenemise.

Kuigi osad mõjutatud rifid on näidanud taastumise märke, on merepõhja pidev jälgimine sügavas ookeanis ülioluline. Oluline on tõdeda, et ka madalaveelised korallid saavad sagedasemaid ja tõsisemaid kahjustusi ning oletus, et mesofootsed korallid selle kompenseerivad, on praegu küsitav. Kuna süvaveekorallid on suures osas alauuritud, on tõenäoline, et sarnased pleekimisjuhtumid jäävad kogu planeedil märkamatuks.

Piirkondade okeanograafiat mõjutavad looduslikult esinevad tsüklid, mida kliimamuutused võimendavad. El Nino ja India ookeani dipooli koosmõju põhjustab India ookeani keskosas tõsiseid mõjusid. Nende väljakutsetega tegelemine ja süvavee korallide ökosüsteemide mõistmise suurendamine on kliimamuutuste meie maailmale laastava mõju leevendamiseks hädavajalik.

Allikad:

– Plymouthi ülikool

– Looduskommunikatsioonid