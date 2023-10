Kliimamuutuste mõju ookeanimürale

Hiljutine uuring viitab sellele, et kliimamuutused muudavad ookeani teatud osad mürarikkamaks, isegi kui püütakse vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Mürasaaste suurenemine ookeanides sai alguse tööstusrevolutsiooni ajal ja selle põhjuseks on mitmesugused inimtegevused, nagu laevaliiklus, seismilised uuringud ja naftapuurimine. Hollandi Kuningliku Mereuuringute Instituudi teadlaste poolt läbi viidud uuring keskendub kliimamuutuste mõjule mere helimaastikule, eriti Põhja-Atlandil ja Põhja-Jäämeres.

Teadlased leidsid, et nii temperatuur kui ka pH tase merevees mõjutavad heli levikut. Kui süsinikdioksiidi suurenenud neeldumisest tingitud ookeani hapestumine kipub vähendama madala sagedusega helide neeldumist, siis peamine mõju ookeanimürale tuleneb ookeani temperatuuri muutustest. Modelleerides heli levikut erinevate süsinikuheite stsenaariumide järgi, ennustab uuring veealuse heli suurenemist 7 detsibelli võrra, kui Atlandi ookeani põhjaosas jätkub mõõdukas süsinikuheide.

Müra suurenemine on tingitud "helikanalist", mis tekib siis, kui kliimamuutused muudavad ookeani kihistumist, mille tulemuseks on külmem pinnavesi. Selle helikanali avanemine toimub eelkõige Atlandi ookeani põhjaosas, mis võimaldab helidel palju kaugemale jõuda. Eeldatakse, et see mõjutab märkimisväärselt mereliike, mis sõltuvad helist suhtlemisel, paaritumisel ja jahipidamisel, kusjuures enim on mõjutatud mereimetajad, eriti vaalad.

Huvitaval kombel leidsid teadlased ka, et see mürarikkam ookean tekib sõltumata süsinikdioksiidi heitkoguste tasemest järgmistel aastakümnetel. Isegi kui püütakse piirata süsinikuheidet, on ookeanimüra muutused vältimatud. Kuid mereliikidele avaldatava mõju täielikku ulatust alles uuritakse.

