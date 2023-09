Teadlased kasutavad Päikese atmosfääri varjatud piirkondade paljastamiseks kaamera häkkimist

Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imageri (EUI) teadlaste meeskond on edukalt kasutanud kaamera häkkimist, et jäädvustada pilte Päikese atmosfääri harvanähtavatest piirkondadest. Lisades instrumendile väikese, väljaulatuva “pöidla”, blokeeriti Päikese ere valgus, mis võimaldas näha selle atmosfääri nõrgemat valgust.

Häkkimine hõlmas EUI kaamera turvaukse muutmist, mis libiseb lahti, et valgust sisse lasta. Peatades ukse pöidlaga pooleldi, varjati Päikese ketta eredat valgust, paljastades ultraviolettvalguse koroonast ehk kõige välimisest osast. atmosfäärist. Tulemuseks on ultraviolettkiirgus Päikese kroonist, mille keskel on Päikese ketas.

Koroon, mida tavaliselt varjab Päikese pinna ere valgus, on tavaliselt nähtav ainult täieliku päikesevarjutuse ajal. Varjutuse efekti jäljendades õnnestus teadlastel jäädvustada pilte kroonist, mis on Päikese pinnaga võrreldes kõrgema temperatuuri tõttu teadlastes pikka aega hämmingus.

ESA 2020. aastal käivitatud Solar Orbiter eesmärk on jäädvustada Päikesest lähivõtteid kuue instrumendi abil, et mõistatusi lahti harutada. See kaamera häkkimine on näidanud uut tüüpi instrumendi potentsiaali, mis suudab jäädvustada nii Päikesest kui ka selle kroonist pilte.

Allikad:

– NASA/ESA (pilt)

– Frédéric Auchère, Paris-Sudi ülikooli astrofüüsika instituudi astrofüüsik

– Daniel Müller, ESA Solar Orbiteri projektiteadlane