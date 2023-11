Nautige vaikust: avastage 345 XNUMX € West Corki talumaja võlu

By

Avastage maakohas elamise kehastus võluvas talumajas, mis asub West Corki südames. See rahulik 345 14 euro suurune majutusasutus pakub veetlevat põgenemist Dublin XNUMX vilgavast linnaelust. See idülliline kodu, mis hõlmab säästvat renoveerimist, mis hõlmab algse struktuuri olemust, ühendab traditsioonilise esteetika sujuvalt kaasaegsete mugavustega.

Avar talumaja asub laialivalguval maatükil, võimaldades sukelduda looduse ilu. Mägede, lopsakate roheliste niitude ja vaikusetundega majutusasutus pakub rahu ja üksindust otsijatele teretulnud paigale.

Astuge sisse talumajja ja teid võlub selle soe ja kutsuv õhkkond. Interjöörid on läbimõeldult kujundatud, et säilitada talumaja maalähedane võlu, sisaldades samal ajal maitsekalt kaasaegseid elemente. Alates paljastatud puittaladest kuni kivikaminani õhkub iga detaili ajaloo ja iseloomu tunnet.

Renoveeritud talumajas on palju elamispinda, sealhulgas hubane elutuba, köök koos kõige vajalikuga ja avarad magamistoad. Olemas on ka võluv väliterrass, kus saate nautida hommikust tassi kohvi, sukeldudes samal ajal hingematvatesse maastikesse.

Kui igatsete lihtsamat elu, eemal linnakärast ja ummikutest, on see West Corki talu ideaalne investeering. Ükskõik, kas soovite rahulikult pensionile jääda või võluvat puhkemaja, pakub see majutusasutus lõputult võimalusi püsivate mälestuste loomiseks.

FAQ:

K: Mis on West Corki talumaja hind?

V: Talumaja hind on 345 XNUMX €.

K: Mis on talumaja asukoht?

V: Talu asub looduskaunis West Corki piirkonnas.

K: Kas talumaja pakub kaasaegseid mugavusi?

V: Jah, talumajas on jätkusuutlik renoveerimine, mis sisaldab kaasaegseid mugavusi, säilitades samal ajal oma maalähedase võlu.

K: Kas talu on ümbritsetud loodusega?

V: Jah, majutusasutus asub keset mägesid ja lopsakaid rohelisi heinamaid, pakkudes rahulikku ja maalilist keskkonda.