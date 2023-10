Uued uuringud näitavad, et 40% inimestest ei tea oma otsuste tagajärgi

By

Amsterdami ülikooli teadlaste uus uuring näitas, et 40% inimestest ei tea, kuidas nende otsused teisi mõjutavad, kasutades seda teadmatust sageli isekamaks tegutsemiseks. Selline käitumine, mida nimetatakse "tahtlikuks teadmatuseks", sarnaneb tarbijatega, kes pigistavad ostetavate toodete probleemse päritolu ees silma kinni.

Teadlased viisid läbi 22 uurimistöö metaanalüüsi, milles osales 6,531 osalejat. Nendes uuringutes teavitati mõnda osalejat oma tegude tagajärgedest, samas kui teistel oli valida, kas õppida või jääda teadmatuks. Teadlased avastasid, et võimaluse korral otsustas 40% inimestest mitte teada oma tegude tagajärgi.

Lisaks näitas uuring, et tahtlik teadmatus oli seotud altruistliku käitumise vähenemisega. Osalejad, keda teavitati oma tegude tagajärgedest, käitusid 15.6 protsendipunkti suurema tõenäosusega heldelt kui need, kes otsustasid jääda teadmatuks.

Uurijad oletasid, et tahtliku teadmatuse üheks põhjuseks võib olla soov säilitada positiivne enesetunnetus altruistliku inimesena. Uuring näitas, et osalejad, kes otsustasid oma tegude tagajärgi teada saada, käitusid 7 protsendipunkti võrra suurema tõenäosusega heldelt, mis viitab sellele, et tõelised altruistlikud isikud kalduvad rohkem oma otsuste tagajärgede kohta harima.

See uurimus heidab valgust tahtliku teadmatuse levimusele ja kahjulikele mõjudele. See viitab sellele, et paljud tajutud altruismi teod võivad olla pigem tingitud ühiskonna survest ja minapildist, mitte tõelisest murest teiste heaolu pärast. Tahtliku teadmatuse taga olevate motiivide mõistmine võib aidata välja töötada strateegiaid selle käitumise vastu võitlemiseks ja edendada teadlikumat otsustusprotsessi.

