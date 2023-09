Teadlased paljastavad kolmetähelise süsteemi saladused

Hiina teadlased on teinud märkimisväärseid edusamme universumi kolmekordse tähe süsteemide käitumise mõistmisel. Liu Cixini romaanist "Kolmekeha probleem" inspireerituna uurisid teadlased GW Ori süsteemi, mis koosneb kolmest tähest, mis asuvad Maast umbes 1,300 valgusaasta kaugusel. NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) andmeid kasutades suutsid teadlased jälgida tähtede heleduse perioodilisi muutusi ja saada ülevaate süsteemi geomeetrilisest struktuurist ja evolutsioonist.

Galaktikas on levinud kolmetähesüsteemid, kus enam kui pooltel tähtedest on üks või mitu partnerit. Nende süsteemide vaatlemine ja mõistmine on aga keeruline tähtede vahelise keeruka koostoime tõttu. Teadlased loodavad nende süsteemide edasiseks uurimiseks ja paremaks mõistmiseks kasutada täiustatud teleskoope, sealhulgas eelseisvat Hiina kosmosejaama teleskoopi (CSST).

GW Ori süsteem, mis arvatakse olevat vaid miljon aastat vana, pakub väärtuslikku teavet tähtede ja planeetide tekke kohta. Teadlased avastasid kaks lühiajalist signaali, mille pöörlemisperioodid on ligikaudu kaks ja kolm päeva, mis on iseloomulikud väga noortele tähtedele. Leiud välistasid ka elu olemasolu süsteemis, kuna see on liiga noor, et elu saaks tekkida.

Teadlaste töö mitte ainult ei edenda meie arusaamist kolmetähelistest süsteemidest, vaid sillutab teed ka tulevasteks uuringuteks, kasutades täiustatud teleskoope nagu CSST. Nende keerukate süsteemide parema mõistmisega saavad teadlased ülevaate tähtede, planeetide ja potentsiaalselt elu enda kujunemisest ja arengust.

Allikad:

– Liu Cixini romaan “Kolmekeha probleem”

– Science China Physics, Mechanics & Astronomy ajakiri

– NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) andmed

- Tulevane Hiina kosmosejaama teleskoop (CSST)