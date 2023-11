Salapärase Kuule kukkunud Hiina raketi müsteeriumi lahtiharutamine

Eelmisel aastal oli Kuu tunnistajaks ebatavalisele sündmusele, kui inimese loodud objekt põrkas kokku selle pinnaga, tekitades selge topeltkraatri. Esialgsed spekulatsioonid keerlesid võimaluse ümber, et objekt oli SpaceX Falcon 9 raketi fragment. Hilisemad uuringud on aga pannud teadlased uskuma, et objekt nimega WE0913A oli seotud Hiina Chang'e 5-T1 Kuu-missiooniga ja võib olla kasutuselt kõrvaldatud Hiina raketivõimendi.

Sellest salapärasest õnnetusest huvitatuna asus rühm eksperte sellistest lugupeetud asutustest nagu Arizona ülikool, California tehnoloogiainstituut, projekt Pluto ja planeediteaduste instituut missioonile tõde paljastada. Maapealsete teleskoopide abil jälgisid nad hoolikalt WE0913A trajektoori ja jõudsid järeldusele, et see pärines Hiina Long March raketist, mida kasutati 2014. aasta Chang'e 5-T1 missioonil.

Veelgi intrigeerivam on see, et nende uurimine avastas vihjeid, mis viitasid sellele, et mahajäetud raketilava kandis tõenäoliselt avaldamata kasulikku lasti, lisades juhtumile täiendava mõistatusliku kihi. Kui WE0913A laskus Kuu pinna poole, näitas see eeldatava võnkuva liikumise asemel korrapärast veeremist. Eksperdid väidavad, et objekti stabiilne pöörlemine viitab olulise vastukaalu olemasolule, mis tasakaalustab kaks mootorit raketiastme ühel küljel.

Arizona ülikooli lennunduse ja mehaanikaosakonna doktorant Tanner Campbell selgitas: "Tegime pöördemomendi tasakaalu analüüsi, mis näitas, et selline kaal oleks raketi raskuskeset mõne tolli võrra nihutanud – see oli t peaaegu piisavalt, et arvestada selle stabiilse pöörlemisega. See paneb meid arvama, et esiküljel pidi olema midagi enamat.

Lisaks köitis teadlasi Hiina raketi löögi tagajärjel tekkinud kaksikraatrite moodustumine. Kahe võrdse suurusega kraatri olemasolu, millest idapoolne kraater on umbes 18 meetri laiune ja läänepoolne umbes 16 meetrit lai, tekitas teadlastes hämmingut. Campbell märkis: "Me teame, et Chang'e 5 T1 puhul oli selle löök peaaegu otse allapoole ja nende kahe umbes sama suurusega kraatri saamiseks vajate kahte ligikaudu võrdset massi, mis on üksteisest lahus."

Lõppkokkuvõttes jääb avaldamata kasuliku koorma saladus lahendamata, jättes ruumi spekulatsioonidele ja kujutlusvõimelistele oletustele. Hiina raketi mõistatuslik allakukkumine Kuule tuletab meelde saladusi ja imesid, mis ootavad meie kosmilises naabruses uurimist.

