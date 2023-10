Uuringud näitavad, et Hiina kuusel on keskeas kõrgeim süsiniku neeldumismäär

Lõuna-Hiina botaanikaaia teadlaste hiljutine uuring näitas, et hiina kuusel, tuntud ka kui Cunninghamia lanceolata, on oma keskeas suurim süsiniku neeldumise määr. See avastus on märkimisväärne, kuna Hiina kuuske kasutatakse laialdaselt Lõuna-Hiina metsastamisprogrammides ja selle süsiniku sidumisvõime mõistmine võib aidata kliimamuutuste leevendamisel.

Uuring keskendus Guangdongi provintsis asuvale metsafarmile, kogudes andmeid hiina kuuse süsiniku salvestamise ja sidumise võime kohta erinevates vanustes. Teadlased analüüsisid süsinikuvaru erinevates komponentides, nagu puud, alusmetsad, taimestik, allapanu, pinnas ja kogu ökosüsteem.

Tulemused näitasid, et süsinikuvaru suurenes märkimisväärselt koos metsa vanusega, kusjuures ökosüsteemi kogu süsinikuvaru peaaegu kolmekordistus 129.11 megagrammilt hektari kohta viieaastaselt 348.43-ni 60-aastaselt. Hiina kuuse süsiniku sidumise määr suurenes kahes esimeses vanusevahemikus, saavutades haripunkti 15–20 aasta jooksul ja seejärel langedes järgnevatel vanusevahemikel.

Uuringus jõuti järeldusele, et hiina kuuse süsiniku sidumise määr sõltub selle vanusest, kusjuures kõrgeim määr on selle keskeas, 15–20 aastat. Juhtteadur Liu Juxiu usub, et need leiud võivad olla väärtuslikud riiklike kliimamuutuste leevendamise meetmete ja metsastamisprogrammide jaoks.

Ajakirjas Science of The Total Environment avaldatud uuring heidab valgust hiina kuuse süsiniku sidumise potentsiaalile ja tõstab esile selle rolli kliimamuutuste leevendamisel. See annab kasulikku teavet poliitikakujundajatele ja metsastamistegevusega seotud organisatsioonidele, rõhutades puude vanuse arvestamise tähtsust süsiniku sidumise eeliste maksimeerimiseks.

Allikad:

– China Science Daily

– Totaalse keskkonna teadus